*10:02JST 日経平均は464円安でスタート、任天堂やソフトバンクGなどが下落

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル160.39円換算）で、アイシン精機＜7203＞、ソフトバンクG＜9983＞、任天堂＜7751＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1045円安の64525円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は86.10ドル高の50872.11ドル、ナスダックは250.84ポイント安の25678.82で取引を終了した。原油安を好感し寄り付き後、上昇。その後、ホルムズ海峡での軍ヘリ撃墜を受け、トランプ大統領がイラン報復を示唆したため投資家心理が悪化し、相場は下落に転じた。同時に、セクターの入れ替えなどが目立ち終盤にかけ相場は回復し、ダウは再び上昇。ナスダックは終日軟調に推移し、まちまちで終了した。

9日のニューヨーク外為市場でドル・円は160円15銭から160円45銭まで上昇し、引けた。

米エネルギー省（DOE）のライト長官発言「ホルムズ海峡の通航量が増えている」で、原油価格の下落に連れ、長期金利の低下でドル売りが一時優勢となった。その後、米トランプ大統領がイランによる米軍アパッチヘリコプター攻撃に対し、イラン報復が必要としたため原油価格が反発、ドル買いが再開した。ユーロ・ドルは1.1578ドルまで上昇後、1.1528ドルまで下落。

NY原油先物7月限は続落（NYMEX原油7月限終値：88.68 ↓2.62）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－2.62ドル（－2.87％）の88.68ドルで通常取引を終了した。



「ADR上昇率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4943 238

5.06

8802 (MITEY) 住友不動産 11.00 3529 103

3.01

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.16 6762 106

1.59

8031 (MITSY) 東京エレク 189.37 60746 826

1.38

「ADR下落率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2181 -254 -1

0.43

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.40 6544 -504 -

7.15

7751 (CAJPY) 任天堂 11.20 7185 -553 -

7.15

5802 (SMTOY) 住友電気工業 70.80 11356 -684 -

5.68



■そのたADR（9日）

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2181 -25

4

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.39 0.01 5926 -1

0

8035 (TOELY) 住友商事 40.81 -1.31 6546 -1

9

6758 (SONY.N) TDK 23.43 -0.54 3758 -7

7

9432 (NTTYY) KDDI 16.91 -0.12 2712 -

9

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.79 -0.08 895 6.

3

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.30 -1.86 4860 -2

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.40 -2.25 6544 -50

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -7.24 4943 23

8

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.02 -0.88 6743 -9

3

8001 (ITOCY) 丸紅 302.18 -7.30 4847 -4

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.57 -0.02 7675 -1

5

8031 (MITSY) 東京エレク 189.37 6.86 60746 82

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11227 4

2

4568 (DSNKY) 第一三共 15.93 -0.10 2555 -

4

9433 (KDDIY) 関西電力 7.14 -0.16 2290 -1

1

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.40 -0.21 914 -93

4

8766 (TKOMY) 三井不動産 27.50 -0.20 1470 -1

7

7267 (HMC.N) スズキ 45.56 -1.54 1827 -11.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.87 -0.34 6053 -1

7

6902 (DNZOY) ファナック 21.95 -0.93 7041 -8

0

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.85 -0.65 7330 -4

6

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.72 -0.09 2201

3

8411 (MFG.N) オリックス 38.90 0.37 6239 -

4

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.47 -0.30 23208 -5

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.72 -0.02 5043 6

8

7741 (HOCPY) キヤノン 27.19 -0.10 4361 -

9

6503 (MIELY) 三菱電機 71.85 -0.34 5762 -5

7

6981 (MRAAY) 日東電工 17.96 -0.89 2881 -3

7

7751 (CAJPY) 任天堂 11.20 -0.93 7185 -55

3

6273 (SMCAY) SMC 19.33 -0.59 62007 -47

3

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.20 -0.16 337 0.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 44.30 0.40 71053 -46

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.85 -0.11 1901 2.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.78 -0.80 4776 -2

9

6702 (FJTSY) 富士通 21.12 -0.87 3387 -5

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.63 -0.16 3410 -2

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.62 0.05 2185

4

8002 (MARUY) 三井物産 612.07 -12.55 4908 -2

3

6723 (RNECY) ルネサス 13.50 0.02 4332 -6

3

6954 (FANUY) 京セラ 22.46 -0.21 3603 -2

4

8725 (MSADY) 第一生命HD 21.25 0.10 1704 -1.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.39 -0.27 3912 -4

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.16 0.41 6762 10

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.82 0.09 3471 -3

3

6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 -0.11 2566 -11

2

6857 (ATEYY) シスメックス 9.04 -0.08 1450 -17.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.18 -0.27 2274 -1

0

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.59 -0.27 1538 -3

0

（時価総額上位50位、1ドル160.39円換

算）《AN》