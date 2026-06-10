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プロディライト 「INNOVERA SMS」にSMS一斉送信機能を追加
*09:57JST プロディライト---「INNOVERA SMS」にSMS一斉送信機能を追加
プロディライト＜5580＞は9日、クラウドPBX「INNOVERA」のオプション機能「INNOVERA SMS」において機能アップデートを実施し、新たにSMSの一斉送信機能を追加したと発表した。
「INNOVERA SMS」は、顧客の携帯電話番号宛にあらかじめ設定したメッセージを任意のタイミングで自動送信できる機能で、従来は着信に対する応答としてのSMS送信に限定されていた。
今回のアップデートにより、登録済みの携帯電話番号へ同一内容のメッセージを一括配信できるようになり、キャンペーン告知や臨時休業のお知らせなど、多数の顧客への情報発信が効率化される。
利用時はメッセージ内容、送信日時、送信先を設定するだけで指定日時に一斉送信が可能で、送信先は電話帳から直接選択できるほか、CSV形式のリスト取り込みにも対応する。アップロード後のリスト編集も可能で、継続的な配信業務の効率向上につながる。
SMSは電話番号を利用するため連絡先が変更されにくく、他の通知に埋もれにくい特徴を持つ。一般的な目安として開封率は約80-90％とされており、顧客への確実な情報伝達手段として活用が期待される。また、送信タイミングは日時指定に加え、顧客からの着信直後に自動返信する設定も可能で、営業時間外の問い合わせ対応にも活用できる。
さらに、日本国内キャリアと直接接続した国内直収回線を採用しており、海外経由と比較して高い到達率と信頼性を確保するとともに、不正利用リスクの低減にも配慮した。なお、「INNOVERA」を導入していない企業でも「INNOVERA SMS」の利用申し込みが可能としている。《KT》
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