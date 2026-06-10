エクサウィザーズ、AI基盤開発の新会社を設立へ、外部依存軽減と業務体験刷新を推進

■2026年7月設立予定、特定外部AIプラットフォームへの依存軽減と次世代UI/UX開発に注力

エクサウィザーズ<4259>(東証グロース)は6月9日、子会社「Exa Interaction Design Lab」を2026年7月を目途に設立することを決議したと発表した。近い将来必要となるAI技術を先駆けて開発し、同社グループのプロダクトやサービスへ素早く組み込むことで、持続的な競争力の強化につなげる。

設立の背景には、生成AIやコーディングエージェントの普及に伴い、特定の外部AIプラットフォームへの依存、API料金の高騰、料金体系や仕様変更による経営・技術リスクが顕在化していることがある。同社は、exaBase Studioで培ったSaaS、プライベートクラウド、オンプレミス環境での開発・運用知見を活用し、OSSモデルを含むローカルLLM基盤やAIエージェント基盤の構築・運用を進める。

また、AIエージェントが業務の中心的な役割を担う時代を見据え、従来の画面操作を前提としたシステムから、自然言語を通じて人とAIが協働する業務体験への移行に対応する。新会社は、業務プロセスの再設計や自然言語インターフェースを中心とした情報設計・対話設計、次世代UI/UXの研究開発を推進し、AIの社会実装を加速させる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖株式市場特集〗６月末株式分割２９銘柄に権利取り妙味、増配・上方修正・自己株買いのセット銘柄を選別（2026/6/8）

・サッカー特需の本命を探る、放映・用品・クラブ株に広がる物色候補（2026/6/6）

・Ｗ杯熱狂がＪリーグを動かす、秋春制移行でサッカー関連株に再評価余地（2026/6/5）

・〖株式市場特集〗Ｊリーグ関連株、筆頭株主株と命名権銘柄に注目、Ｗ杯機運で物色広がる（2026/6/1）

