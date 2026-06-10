イクヨ、子会社タマダイが新都HDと業務提携、再生アルミ合金塊の共同生産へ

■国内資源の地産地消と脱炭素対応を推進、完全クローズド型設備で地域環境に配慮

イクヨ<7273>(東証スタンダード)は6月9日、子会社のタマダイが新都ホールディングス<2776>(東証スタンダード)と、再生アルミ合金塊(2次合金インゴット)の共同生産事業に関する業務提携契約を締結すると発表した。契約締結日は6月13日の予定。国内の有価アルミ資源の海外流出や、脱炭素化に向けたCO2排出量削減が課題となる中、循環型社会への対応を強める。

同提携では、新都ホールディングスの有価物調達ネットワークと、イクヨグループが培ってきた製造技術を組み合わせ、神奈川県開成町で「最先端・環境配慮型のアルミ2次合金製造プラント」を構築・運営する。再生アルミ合金は、新塊精錬時と比較してわずか3%のエネルギーで生産可能とされ、需要が急速に高まっている。

新プラントでは、騒音や粉塵、廃棄物を伴う前処理工程は行わず、新都ホールディングスが有償調達し、事前に前処理を終えた高品質なアルミ有価原材料のみを使用する。完全クローズド型の屋内設備で溶解・鋳造・精錬工程に特化し、地域環境に配慮した次世代型工場を目指す。2027年3月期連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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