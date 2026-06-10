アスカネット、27年4月期は2桁営業・経常増益予想、中期計画で29年4月期営業利益8億円目標

(決算速報) アスカネット<2438>(東証グロース)は6月9日に26年4月期連結業績を発表した。大幅営業・経常増益で当期純利益は黒字転換した。フューネラル事業は全国的な葬儀施行件数減少の影響を受けたが、フォトブック事業の収益性改善、空中ディスプレイ事業の損失縮小が牽引した。そして27年4月期も2桁営業・経常増益予想としている。また中期経営計画(2026～2028)を策定し、目標値に29年4月期売上高100億円、営業利益8億円、ROE8%を掲げた。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は5月の安値圏から反発の動きを強めている。底打ちを確認した形であり、出直りを期待したい。

■26年4月期大幅営業・経常増益、27年4月期2桁営業・経常増益予想

26年4月期の連結業績は、売上高が前期比2.2%減の71億02百万円、営業利益が125.6%増の3億91百万円、経常利益が139.7%増の4億28百万円、親会社株主帰属当期純利益が2億92百万円(前期は2億63百万円の損失)だった。配当は前期と同額の7円(期末一括)とした。配当性向は36.9%となる。

大幅営業・経常増益で当期純利益は黒字転換した。フューネラル事業は全国的な葬儀施行件数減少の影響を受けたが、フォトブック事業の収益性改善などが牽引した。なお、特別損失では空中ディスプレイ事業の技術開発センター閉鎖に伴って事業所閉鎖損失22百万円を計上したが、一方で前期計上した投資有価証券評価損2億30百万円、および減損損失1億49百万円が一巡した。

セグメント別(内部売上・全社費用等調整前)に見ると、葬儀関連のフューネラル事業は売上高が2.6%減の33億01百万円、営業利益が21.1%減の6億32百万円だった。減収減益だった。自社営業強化による葬儀社の新規顧客契約を着実に積み上げ、葬儀業界向けDXサービス「tsunagoo」の利用も好調だったが、全国的な葬儀施行件数減少の影響で主力の画像処理収入が減少し、それに連動して額やペーパーなどの売上も減少した。

写真集関連のフォトブック事業は売上高が0.8%減の37億04百万円、営業利益が12.7%増の6億77百万円だった。減収ながら増益だった。売上面は厳しい事業環境が継続した。プロフェッショナル写真家向け「アスカブック」はウェディング市場の挙式規模の縮小傾向や写真アウトプットのデジタル化傾向の影響を受け、一般消費者向け「マイブック」とOEMも撮影写真アウトプット減少の影響を受けた。利益面はバーチャルビジネスの子会社BETの損益が苦戦し、原材料価格の高騰や人件費の増加も影響したが、価格改定、固定費削減、生産効率向上などの取り組みの成果で全体として収益性が改善した。

空中結像プレートASKA3Dの空中ディスプレイ事業は売上高が27.3%減の1億05百万円、営業利益が2億83百万円の損失(前期は5億33百万円の損失)だった。減収だが、営業方針を見直してBtoB向け「浮空ライブステージ匠・MAX」やBtoC向け「浮空ライブステージHome」の販売を推進した。利益面は案件ごとの採算向上、展示会出展抑制による広告宣伝費や旅費交通費の削減、研究開発費のコントロール効果などで営業損失が縮小した。

全社ベースの業績を四半期別にみると、第1四半期は売上高が16億46百万円で営業利益が17百万円の損失、第2四半期は売上高が16億71百万円で営業利益が48百万円、第3四半期は売上高が19億55百万円で営業利益が2億53百万円、第4四半期は売上高が18億30百万円で営業利益が1億07百万円だった。季節要因として下期の構成比が高い収益特性がある。

27年4月期の連結業績予想は売上高が前期比10.7%増の78億60百万円、営業利益が17.4%増の4億60百万円、経常利益が10.8%増の4億75百万円、親会社株主帰属当期純利益が7.6%増の3億15百万円としている。配当予想は前期と同額の7円(期末一括)としている。予想配当性向は33.1%となる。

2桁増収、2桁営業・経常増益予想としている。事業別売上高の計画はフューネラル事業が12.4%増の37億10百万円、フォトブック事業が4.4%増の35億90百万円、空中ディスプレイ事業が54.5%増の5億70百万円としている。

売上面は、フューネラル事業では市場の回復と新規顧客の積み上げを中心に増収を見込む。フォトブック事業では事業環境を楽観視できないものの、BPO型サービスの拡大、値上げ効果、コミュニティマーケティングなどの施策による増収を見込む。空中ディスプレイ事業ではパッケージ製品の販売強化、ライセンス収入の実現、XRチームと子会社の融合などにより売上増の実現を図る。利益面では、フューネラル事業では増収効果に加え、オペレーションセンターの効率的運営により増益を見込む。フォトブック事業については原材料費の増加、人員拡充による人件費の増加、東京拠点統合に伴う諸費用発生の影響で減益を見込む。空中ディスプレイ事業は、東京拠点統合によって一過性の諸費用が発生するが、増収効果、粗利率改善、技術開発センター閉鎖によるコスト減少などにより営業損失縮小を図る。なお東京で分散している3事業所の集約化を計画しており、移転費用、重複家賃、中途解約金、備品費など合計約50百万円を費用として予算計上している。

また中期経営計画(2026～2028)を策定し、目標値として29年4月期売上高100億円、営業利益8億円、ROE8%を掲げた。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株価は反発して底打ち確認

株価は5月の安値圏から反発の動きを強めている。底打ちを確認した形であり、出直りを期待したい。6月9日の終値は369円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS21円13銭で算出)は約17倍、今期予想配当利回り(会社予想の7円で算出)は約1.9%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS355円82銭で算出)は約1.0倍、そして時価総額は約64億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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