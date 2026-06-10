関連記事
前日に動いた銘柄 part2日本ケアサプライ、インスペック、HEROZなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2日本ケアサプライ、インスペック、HEROZなど
銘柄名<コード>9日終値⇒前日比
スカパーJSAT＜9412＞ 3285 -210
直近ではみずほ証券が投資判断を格下げ。
三井金属＜5706＞ 39460 -1890
AI関連の一角は戻りの鈍い動きに。
日東紡績＜3110＞ 18340 -340
3月安値割り込んで下値不安も。
住友金属鉱山＜5713＞ 7718 -278
2月以来の安値更新で見切り売り優勢。
メルカリ＜4385＞ 3678 -118
上昇トレンド割り込んで処分売り優勢。
ダブル・スコープ＜6619＞ 243 -24
信用買い残など需給面も重しで。
東京電力HD＜9501＞ 519.2 -16.2
特に新規材料もなく需給要因。
住友化学＜4005＞ 557.9 -12
8日から高値もみ合い下放れへ。
三菱倉庫＜9301＞ 1443 -56
高値もみ合い下放れに追随。
住友電気工業＜5802＞ 12040 -100
AI関連の一角は戻り鈍く。
トクヤマ＜4043＞ 4816 -157
上値到達感からの見切り売りが続く。
住友ファーマ＜4506＞ 1462 -52.5
8日は大和証券の目標株価引き上げで上昇も。
東洋紡＜3101＞ 1710 -16
高値圏での利食い売りが優勢に。
日本ケアサプライ＜2393＞ 3725 +700
材料なしで8日から急騰続く。
アピリッツ＜4174＞ 715 +100
資本業務提携でフィジカルAI領域へ参入と。
インスペック＜6656＞ 1358 +147
半導体関連として値幅取りの対象に。
HEROZ＜4382＞ 807 +100
売却益計上などで純利益予想を上方修正。
Bitcoin Japan＜8105＞ 204 -46
増担保金徴収措置で。
HODL 1＜2345＞ 215 -30
8日に急伸の反動安。
FDK＜6955＞ 584 -56
蓄電池関連として直近急伸の反動安。
cotta<3359> 519 +29
26年9月期業績予想を上方修正。株主優待制度の変更も発表。
タスキHD<166A> 972 +49
東証グロースから東証プライムへ市場変更。
VALUENEX<4422> 785 -130
8日ストップ高の反動安。
オンコリス<4588> 2723 +161
腫瘍溶解ウイルスの製造販売承認を取得。
イノバセル<504A> 560 -150
8日まで連騰の反動安。
中村超硬<6166> 714 +100
8日ストップ高の買い人気継続。
HPCシステムズ<6597> 5030 -590
5日高値でひとまず達成感。
TDSE<7046> 1260 -30
生成AIプラットフォーム「Dify」の二次販売代理店募集を開始。
WASHハウス<6537> 340 -2
75日線に上値を阻まれた形。
3Dマトリクス<7777> 476 +36
「天然型マイクロRNA」補充型核酸医薬「MIRX002」医師主導第1相治験で
主要評価項目を達成。《CS》
スポンサードリンク