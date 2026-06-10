*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2日本ケアサプライ、インスペック、HEROZなど

銘柄名<コード>9日終値⇒前日比

スカパーJSAT＜9412＞ 3285 -210

直近ではみずほ証券が投資判断を格下げ。

三井金属＜5706＞ 39460 -1890

AI関連の一角は戻りの鈍い動きに。

日東紡績＜3110＞ 18340 -340

3月安値割り込んで下値不安も。

住友金属鉱山＜5713＞ 7718 -278

2月以来の安値更新で見切り売り優勢。

メルカリ＜4385＞ 3678 -118

上昇トレンド割り込んで処分売り優勢。

ダブル・スコープ＜6619＞ 243 -24

信用買い残など需給面も重しで。

東京電力HD＜9501＞ 519.2 -16.2

特に新規材料もなく需給要因。

住友化学＜4005＞ 557.9 -12

8日から高値もみ合い下放れへ。

三菱倉庫＜9301＞ 1443 -56

高値もみ合い下放れに追随。

住友電気工業＜5802＞ 12040 -100

AI関連の一角は戻り鈍く。

トクヤマ＜4043＞ 4816 -157

上値到達感からの見切り売りが続く。

住友ファーマ＜4506＞ 1462 -52.5

8日は大和証券の目標株価引き上げで上昇も。

東洋紡＜3101＞ 1710 -16

高値圏での利食い売りが優勢に。

日本ケアサプライ＜2393＞ 3725 +700

材料なしで8日から急騰続く。

アピリッツ＜4174＞ 715 +100

資本業務提携でフィジカルAI領域へ参入と。

インスペック＜6656＞ 1358 +147

半導体関連として値幅取りの対象に。

HEROZ＜4382＞ 807 +100

売却益計上などで純利益予想を上方修正。

Bitcoin Japan＜8105＞ 204 -46

増担保金徴収措置で。

HODL 1＜2345＞ 215 -30

8日に急伸の反動安。

FDK＜6955＞ 584 -56

蓄電池関連として直近急伸の反動安。

cotta<3359> 519 +29

26年9月期業績予想を上方修正。株主優待制度の変更も発表。

タスキHD<166A> 972 +49

東証グロースから東証プライムへ市場変更。

VALUENEX<4422> 785 -130

8日ストップ高の反動安。

オンコリス<4588> 2723 +161

腫瘍溶解ウイルスの製造販売承認を取得。

イノバセル<504A> 560 -150

8日まで連騰の反動安。

中村超硬<6166> 714 +100

8日ストップ高の買い人気継続。

HPCシステムズ<6597> 5030 -590

5日高値でひとまず達成感。

TDSE<7046> 1260 -30

生成AIプラットフォーム「Dify」の二次販売代理店募集を開始。

WASHハウス<6537> 340 -2

75日線に上値を阻まれた形。

3Dマトリクス<7777> 476 +36

「天然型マイクロRNA」補充型核酸医薬「MIRX002」医師主導第1相治験で

主要評価項目を達成。《CS》