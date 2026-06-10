ピーバンドットコム、ローム主催エッジAI開発コンテストを支援

■「gene」活用の開発キットでノーコード組み込みAI開発を後押し

ピーバンドットコム<3559>(東証スタンダード・名証メイン)は6月9日、ローム<6963>(東証プライム)が主催するエッジAI開発コンテスト「ROHM EDGE HACK CHALLENGE 2026」に、同社のオンデバイスAIソリューション「Solist-AI」のエコシステムパートナーとして参画すると発表した。選考通過者には、ピーバンドットコムの開発キット「Solist-AI x gene ノーコード組み込みAI開発キット」を提供する。

エッジAIは、通信環境に依存せず端末単体でAIを動かす技術として、産業機器、モビリティ、IoT分野で需要が拡大している。ピーバンドットコムは2025年6月からロームの「Solist-AI」と協業しており、年間約4万件の基板製造案件のうち約6割を試作・新製品開発が占める強みを生かす。

同コンテストの応募期間は2026年7月1日から9月28日まで。一次審査結果は10月14日までに通知され、最終審査会は10月24日に行う。優秀作品は「EdgeTech+ 2026」のロームブースで展示される可能性がある。ピーバンドットコムは「gene」の利用拡大と、試作から量産へ続く中長期の取引基盤拡大を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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