物語コーポレーション、5月既存店売上高13.4%増、焼肉・ゆず庵がけん引

■「焼肉きんぐ」「丸源ラーメン」「ゆず庵」など展開、主要業態が前年超え

物語コーポレーション<3097>(東証プライム)は6月9日、2026年6月期5月度の月次売上高前期比(速報値)と店舗数を発表した。国内直営店とFC店を合わせた既存店売上高は前年同月比13.4%増、客数は7.5%増となり、既存店の回復・伸長が鮮明となった。

同社は「焼肉きんぐ」「丸源ラーメン」「ゆず庵」などを展開する外食チェーンで、専門店・新業態や海外展開も進める。5月度の既存店売上高は、焼肉が16.9%増、ラーメンが5.7%増、ゆず庵が16.2%増、専門店・新業態が6.5%増と、主要業態がそろって前年を上回った。既存店客数も焼肉12.8%増、ラーメン2.8%増、ゆず庵8.8%増、専門店・新業態14.5%増と堅調だった。

新店を含む全店舗売上高は21.8%増、客数は15.5%増となった。5月末時点の店舗数は国内直営店543店、国内FC店259店、海外112店の合計914店。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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