アステリア、SpaceX株式一部売却で投資有価証券売却益4億500万円を計上へ

■2027年3月期連結業績への影響は精査中、判明次第速やかに公表

アステリア<3853>(東証プライム)は6月9日、投資先であるSpaceX社株式の一部売却に伴い、2027年3月期第1四半期連結会計期間に投資有価証券売却益約4億500万円を計上する見込みになったと発表した。

同社は、6月9日付で締結した契約に基づく売却結果として、その他の収益に同売却益を計上する予定。2027年3月期連結業績への影響は現在精査中としており、開示すべき事項が判明した場合は速やかに公表する方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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