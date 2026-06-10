HOUSEI、報道記者向け「記者アシスタントAI」の提供開始

■情報収集、分析、裏取り、取材メモ整理まで一貫支援

HOUSEI<5035>(東証グロース)は6月9日、報道記者の取材前準備を支援する業務特化型AIエージェント「記者アシスタントAI」の提供をメディア業界向けに開始したと発表した。同社はAXソリューションを提供するテクノロジーカンパニーで、新聞・メディア業界で培ったノウハウを活用する。

同サービスは、記者の担当分野や専門性に応じた情報提供、記事テーマや企画立案への助言に加え、国内外メディア、データベース、専門サイト、官公庁・自治体・業界団体の発表、プレスリリースなどを横断的に収集する。関連する取材先候補の発見・提案にも対応し、情報取得から分析、検証、活用までを一貫して支援する。

収集情報は自動分類・関連付けし、時系列、因果関係、トレンドの可視化を通じて背景理解を助ける。フェイクニュースや不確実情報の識別支援、複数ソースを横断した裏取り、記述内容の整合性チェック、リスク表現の指摘、取材メモの要約・構造化にも対応する。今後は取材支援や記事作成支援などの機能高度化を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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