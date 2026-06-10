アイティフォー、M&A・CVC専門の合弁会社設立へ、ソーシング・ブラザーズと基本合意

■出資比率はアイティフォー90%、ソーシング・ブラザーズ10%、2026年7月設立予定

アイティフォー<4743>(東証プライム)は6月9日、ソーシング・ブラザーズ株式会社との共同出資により、合弁会社を設立することを前提とした基本合意書の締結を決議したと発表した。中期経営計画「HIGH FIVE 2033」で掲げる2033年度売上高700億円の達成に向け、M&A、CVC投資、業務提携、事業開発を通じた非連続的な成長機会の獲得を狙う。

設立予定の合弁会社は「株式会社ITFOR Growth Capital(仮称)」で、2026年7月に設立する予定。資本金は1億円、出資比率はアイティフォー90%、ソーシング・ブラザーズ10%とし、同社の連結子会社となる見通し。社内に「CVC Unit」「M&A Unit」「事業開発Unit」を設け、案件ソーシングから初期評価、投資実行、クロージング、PMI、事業連携、売上創出支援までを一気通貫で推進する。

ソーシング・ブラザーズは、スタートアップや事業会社との広範なネットワークを持ち、大企業向けのオープンイノベーション、CVC、M&A、事業開発支援で実績を有する。アイティフォーは同合弁会社を通じ、投資・M&A・事業開発のノウハウと外部ネットワークをグループ内に蓄積し、中長期的な事業共創エコシステムの構築を目指す。2027年3月期連結業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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