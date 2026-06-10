TBグループ、子会社で教育型ダンススクール事業に参入、第三者割当で資金調達へ

■スマートヘルスネットが関東・関西・九州で展開、2026年12月までに2校開校へ

TBグループ<6775>(東証スタンダード)は6月9日、子会社スマートヘルスネットで教育型ダンススクール運営事業を開始するとともに、第三者割当による新株式と第3回新株予約権を発行すると発表した。スクール事業はJDAC(ダンス教育振興連盟)と提携し、関東・関西・九州エリアで展開する。

同社は、地方における健康年齢の延伸や幼児・児童教育の充実を重要テーマに掲げる。JDACは2011年創業以来、ダンス指導者養成事業を展開し、2022年から「JDACダンススクール」を全国展開している。スマートヘルスネットは2026年7月に事業を開始し、2026年12月までに2校の開校を目指す。開校費用は加盟金や設備整備費など2500万円を予定する。

資金調達では、グローイングアップを割当先に普通株式850,000株を1株130円で発行し、調達額は110,500,000円となる。併せて第3回新株予約権8,500個を発行し、潜在株式数は850,000株、資金調達額は112,599,500円。払込金額総額は223,099,500円、差引手取概算額は214,656,515円で、運転資金や地方創生・健康医療関連事業に充当する。2027年3月期業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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