ハピネス・アンド・ディ、第14回新株予約権と無担保社債を発行、リユース商品拡大へ資金調達

■差引手取概算で新株予約権2億7223万円、社債1億4250万円を見込む

ハピネス・アンド・ディ<3174>(東証スタンダード)は6月9日、第三者割当による第14回新株予約権(行使価額修正条項付)と第2回無担保普通社債の発行、新株予約権の買取契約締結を決議したと発表した。割当予定先はLCAO、MAP246、BEMAPで、新株予約権は6000個、潜在株式数は60万株。調達資金は新株予約権で差引手取概算2億7223万9000円、社債で1億4250万円を見込む。

同社は宝飾品、時計、バッグ・小物などを扱うセレクトショップを全国のショッピングセンター中心に展開している。近年は円安や物価高騰、インポートブランド商品の価格上昇、消費意欲の減退を背景に3期連続で親会社株主に帰属する当期純損失を計上した。一方、2026年8月期中間期は営業利益445万9000円となり、営業損益段階で黒字転換した。

調達資金は、第2回無担保普通社債の償還150百万円、店舗移転開発資金228百万円、ヴィンテージ(リユース)商品在庫調達資金36百万円に充当する計画。来期に契約満了を迎える一部店舗を商業集積地へ移転し、地金商品やリユースジュエリー、リユース雑貨に特化した店舗へのリニューアルを進める。新株予約権がすべて行使された場合の希薄化率は18.80%、議決権ベースで19.14%となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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