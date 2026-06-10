*04:00JST 6月9日のNY為替概況

9日のニューヨーク外為市場でドル・円は160円15銭から160円45銭まで上昇し、引けた。

米エネルギー省（DOE）のライト長官発言「ホルムズ海峡の通行量が増えている」で、原油価格の下落に連れ、長期金利の低下でドル売りが一時優勢となった。その後、米トランプ大統領がイランによる米軍アパッチヘリコプター攻撃に対し、イラン報復が必要としたため原油価格が反発、ドル買いが再開した。

ユーロ・ドルは1.1578ドルまで上昇後、1.1528ドルまで下落。

ユーロ・円は185円47銭まで上昇後、184円96銭へ反落。

ポンド・ドルは1.3411ドルまで上昇後、1.3357ドルまで下落した。

ドル・スイスは0.7949フランへ下落後、0.7992フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・4週平均ADP雇用統計（5/23）：＋2.9万人（前回＋3.05万人）

・米・4月貿易収支：－559億ドル（予想：-561億ドル、3月：－566億ドル←－603億ドル）

・米・5月中古住宅販売件数：417万戸（予想：407万戸、4月：404万戸←402万戸）

・米・4月卸売在庫改定値：前月比＋0.6％（予想：＋0.6％、速報値：＋0.5％）《KY》