*17:32JST ポールHD---総務省「DIGITAL POSITIVE ACTION」参画、20超の業界団体・企業と連携強化

ポールトゥウィンホールディングス＜3657＞は8日、子会社であるポールトゥウィンが総務省及びプラットフォーム事業者・通信事業者等が官民連携で推進するICTリテラシー向上に向けた意識啓発プロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」に参画したと発表した。

ポールトゥウィンはネットサポートサービスを祖業の一つとし、SNS・コミュニティ監視、デジタルリスク対策、不正モニタリング、インターネットセーフティ支援などを通じて企業・自治体・教育機関のインターネット運用を支援してきた。今回の参画ではスクールネットパトロールや情報モラル教育支援で培った知見を活用し、安心・安全なデジタル社会の実現に貢献する。

本プロジェクトにはプラットフォーム事業者、通信事業者、IT企業、関連団体など20を超える団体・企業が参加しており、異業種連携と知見共有を通じてICTリテラシー向上とネットリスク対策の推進を図る。《NH》