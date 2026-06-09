*17:26JST 東京為替：ドル・円は軟調、午後は原油安・ドル安

9日の東京市場でドル・円は軟調。米国のインフレ圧力が意識されるなか、ドル買い先行で朝方に160円27銭まで値を上げた。ただ、日本の為替介入への警戒感から失速。午後はNY原油先物(WTI)は1バレル＝90ドルを割り込むとドル売りに振れ、160円05銭まで下げた。

・ユ-ロ・円は184円61銭から184円99銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1527ドルから1.1553ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値64,625.26円、高値65,485.16円、安値63,918.96円、終値65,416.63円(前日比1,392.03円高)

・17時時点：ドル・円160円10-20銭、ユ-ロ・円184円80-90銭

【要人発言】

・マスウォフスカ・ポーランド中銀審議委員

「今年は利下げ論議に戻る可能性」

・片山財務相

「為替水準についてはコメントしない」

「（為替で）断固たる措置を取る用意があることに変わりはない」

・城内経済財政相

「金融政策の具体的政策は日銀に委ねられる」

「金利の動向の実体経済への影響、丁寧に確認する」

「日銀には政府と緊密な連携図り、2％目標実現目指し適切な金融政策を期待」

【経済指標】

・独・鉱工業生産指数(4月)：前月比+0.4％、(予想)+0.4％、(前回)-0.7％→-0.1％《TY》