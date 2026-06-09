ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～石井表記、アツギなどがランクイン

2026年6月9日 14:45

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～石井表記、アツギなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月9日　14:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 24505 　102259.86　 395.58% -0.0006%
＜3529＞ アツギ　　　　　　　208300 　35491.86　 210.46% 0.001%
＜3271＞ グロバル社　　　　　22900 　5942.2　 204.46% -0.0007%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　191142 　204692.24　 202.37% 0.0045%
＜504A＞ イノバセル　　　　　635300 　68757.18　 185.61% -0.2056%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　269819 　224935.693　 184.64% 0.0171%
＜1546＞ NFダウヘ無　　　　4933 　99825.178　 178.69% 0.001%
＜6336＞ 石井表記　　　　　　427900 　211628.44　 163.87% 0.2588%
＜253A＞ ETSG　　　　　　100900 　33788.98　 149.12% 0.0304%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　1675200 　250724.94　 147.65% 0.1628%
＜3294＞ イーグランド　　　　22900 　31971　 143.13% -0.001%
＜6730＞ アクセル　　　　　　183900 　54480.72　 141.99% 0.0492%
＜1398＞ SMDAMJリ　　　2769500 　3596708.778　 125.69% -0.0047%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　160230 　42426.333　 124.76% -0.0112%
＜559A＞ 梅乃宿酒　　　　　　162300 　58669.7　 123.18% 0.0679%
＜4888＞ ステラファーマ　　　1162600 　126785.56　 117.73% 0.0666%
＜9284＞ カナディアン　　　　2770 　91312.58　 113.29% -0.0151%
＜1366＞ iF225Wベ　　　23533273 　777536.841　 111.44% -0.0253%
＜1478＞ iS高配当　　　　　112712 　233208.177　 102.35% 0.0048%
＜2854＞ GXテック20　　　179733 　164302.042　 102.26% 0.0216%
<4691> ワシントンホテル　　255200 　168334.36　 102.14% 0.1122%
<2270> 雪印メグ　　　　　　447900 　648745　 100.6% 0.0542%
<4588> オンコリス　　　　　3770200 　4135834.16　 97.39% 0.0983%
<3911> Aiming　　　　823300 　55368.7　 96.69% -0.0352%
<3810> サイバーSHD　　　4825200 　399844.84　 96.53% 0.1179%
<166A> タスキHD　　　　　1094100 　436569.78　 94.19% 0.0498%
<1476> iSJリート　　　　566833 　441906.852　 91.59% -0.0043%
<3856> Abalance　　208600 　47032.54　 90.14% 0.0868%
<4422> VALUENEX　　1000600 　283734.16　 87.51% -0.1256%
<6364> AIRMAN　　　　109000 　87585.76　 86.95% 0.0286%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事