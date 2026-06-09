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出来高変化率ランキング（14時台）～石井表記、アツギなどがランクイン
*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～石井表記、アツギなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月9日 14:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2090＞ NZAM米7H 24505 102259.86 395.58% -0.0006%
＜3529＞ アツギ 208300 35491.86 210.46% 0.001%
＜3271＞ グロバル社 22900 5942.2 204.46% -0.0007%
＜2634＞ NFSP500ヘ 191142 204692.24 202.37% 0.0045%
＜504A＞ イノバセル 635300 68757.18 185.61% -0.2056%
＜2569＞ 上場NSQヘ 269819 224935.693 184.64% 0.0171%
＜1546＞ NFダウヘ無 4933 99825.178 178.69% 0.001%
＜6336＞ 石井表記 427900 211628.44 163.87% 0.2588%
＜253A＞ ETSG 100900 33788.98 149.12% 0.0304%
＜6166＞ 中村超硬 1675200 250724.94 147.65% 0.1628%
＜3294＞ イーグランド 22900 31971 143.13% -0.001%
＜6730＞ アクセル 183900 54480.72 141.99% 0.0492%
＜1398＞ SMDAMJリ 2769500 3596708.778 125.69% -0.0047%
＜1569＞ TPX－1倍 160230 42426.333 124.76% -0.0112%
＜559A＞ 梅乃宿酒 162300 58669.7 123.18% 0.0679%
＜4888＞ ステラファーマ 1162600 126785.56 117.73% 0.0666%
＜9284＞ カナディアン 2770 91312.58 113.29% -0.0151%
＜1366＞ iF225Wベ 23533273 777536.841 111.44% -0.0253%
＜1478＞ iS高配当 112712 233208.177 102.35% 0.0048%
＜2854＞ GXテック20 179733 164302.042 102.26% 0.0216%
<4691> ワシントンホテル 255200 168334.36 102.14% 0.1122%
<2270> 雪印メグ 447900 648745 100.6% 0.0542%
<4588> オンコリス 3770200 4135834.16 97.39% 0.0983%
<3911> Aiming 823300 55368.7 96.69% -0.0352%
<3810> サイバーSHD 4825200 399844.84 96.53% 0.1179%
<166A> タスキHD 1094100 436569.78 94.19% 0.0498%
<1476> iSJリート 566833 441906.852 91.59% -0.0043%
<3856> Abalance 208600 47032.54 90.14% 0.0868%
<4422> VALUENEX 1000600 283734.16 87.51% -0.1256%
<6364> AIRMAN 109000 87585.76 86.95% 0.0286%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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