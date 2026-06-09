*11:28JST マイクロアド---京都支社を新設、京都・滋賀エリアの企業や地方自治体へデジタルマーケティング支援事業を強化

マイクロアド＜9553＞は9日、京都・滋賀エリアにおける企業および地方自治体向けデジタルマーケティング支援事業の強化を目的に京都支社を新設した。大阪支社に続く関西圏の拠点として、地域に根ざした営業・支援体制を強化し、既存拠点網と連携しながら全国展開の加速を図る。

同社は消費者のオンライン・オフラインの行動データを統合したデータプラットフォーム「UNIVERSE」を基盤に、BtoB企業や地方自治体向けの業種特化型マーケティングプロダクトを展開している。京都支社では、これまで既存拠点で対応していた企業や自治体に対して、さらなる需要の高まりを受け、支社を新設することで、より多くの企業へのマーケティング支援を実現する。

また、同社は今後も首都圏のみならず、全国の幅広い地域に拠点を置く企業や地方自治体に対し、デジタルマーケティング支援を行なっていくとしている。《KT》