*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アツギ、イノバセルなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [6月9日 10:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H 24505 102259.86 395.58% -0.0006%

＜3529＞ アツギ 203100 35491.86 207.51% 0.0081%

＜504A＞ イノバセル 351000 68757.18 117.1% -0.1732%

＜2854＞ GXテック20 170756 164302.042 96.08% -0.009%

＜3294＞ イーグランド 14100 31971 84.14% 0%

＜6166＞ 中村超硬 935200 250724.94 77.4% 0.1156%

＜1569＞ TPX－1倍 103460 42426.333 72.77% -0.0031%

＜3185＞ 夢展望 1261800 89740.66 57.83% 0.0212%

＜1398＞ SMDAMJリ 1532100 3596708.778 56.31% -0.0052%

＜166A＞ タスキHD 757000 436569.78 52.93% 0.0422%

＜559A＞ 梅乃宿酒 87400 58669.7 51.14% 0.0857%

＜5031＞ モイ 1130800 337568.08 44.48% 0.1217%

＜1475＞ iSTOPIX 8876040 2181793.508 37.4% 0.0017%

＜1476＞ iSJリート 331182 441906.852 33.06% -0.0049%

＜1366＞ iF225Wベ 11528115 777536.841 32.43% 0%

＜3810＞ サイバーSHD 2618500 399844.84 30.64% 0.0842%

＜2080＞ PBR1倍割 116087 140564.54 29.32% 0.0133%

＜2270＞ 雪印メグ 226300 648745 25.58% 0.0642%

＜6584＞ 三桜工 2446400 2269697.84 19.27% 0.1064%

＜3997＞ トレードワクス 333000 104482.3 18.99% 0.0599%

<6249> ゲームカード 22700 52810.32 17.9% 0.0347%

<4588> オンコリス 1775400 4135834.16 16.05% 0.0722%

<1568> TPX2倍 6160230 5021673.848 14.08% 0.0032%

<9284> カナディアン 1092 91312.58 14% -0.0093%

<1546> NFダウヘ無 1149 99825.178 13.13% -0.0028%

<1356> TPXベア2 9907980 1135956.086 13.01% -0.004%

<6364> AIRMAN 52200 87585.76 10.81% 0.0474%

<4888> ステラファーマ 430700 126785.56 9.46% 0.11%

<2511> NF外債 188820 166379.351 9.24% 0%

<1629> NF商社卸 1114010 320711.974 8.21% -0.0073%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》