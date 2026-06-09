ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～アツギ、イノバセルなどがランクイン

2026年6月9日 10:41

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アツギ、イノバセルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月9日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 24505 　102259.86　 395.58% -0.0006%
＜3529＞ アツギ　　　　　　　203100 　35491.86　 207.51% 0.0081%
＜504A＞ イノバセル　　　　　351000 　68757.18　 117.1% -0.1732%
＜2854＞ GXテック20　　　170756 　164302.042　 96.08% -0.009%
＜3294＞ イーグランド　　　　14100 　31971　 84.14% 0%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　935200 　250724.94　 77.4% 0.1156%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　103460 　42426.333　 72.77% -0.0031%
＜3185＞ 夢展望　　　　　　　1261800 　89740.66　 57.83% 0.0212%
＜1398＞ SMDAMJリ　　　1532100 　3596708.778　 56.31% -0.0052%
＜166A＞ タスキHD　　　　　757000 　436569.78　 52.93% 0.0422%
＜559A＞ 梅乃宿酒　　　　　　87400 　58669.7　 51.14% 0.0857%
＜5031＞ モイ　　　　　　　　1130800 　337568.08　 44.48% 0.1217%
＜1475＞ iSTOPIX　　　8876040 　2181793.508　 37.4% 0.0017%
＜1476＞ iSJリート　　　　331182 　441906.852　 33.06% -0.0049%
＜1366＞ iF225Wベ　　　11528115 　777536.841　 32.43% 0%
＜3810＞ サイバーSHD　　　2618500 　399844.84　 30.64% 0.0842%
＜2080＞ PBR1倍割　　　　116087 　140564.54　 29.32% 0.0133%
＜2270＞ 雪印メグ　　　　　　226300 　648745　 25.58% 0.0642%
＜6584＞ 三桜工　　　　　　　2446400 　2269697.84　 19.27% 0.1064%
＜3997＞ トレードワクス　　　333000 　104482.3　 18.99% 0.0599%
<6249> ゲームカード　　　　22700 　52810.32　 17.9% 0.0347%
<4588> オンコリス　　　　　1775400 　4135834.16　 16.05% 0.0722%
<1568> TPX2倍　　　　　6160230 　5021673.848　 14.08% 0.0032%
<9284> カナディアン　　　　1092 　91312.58　 14% -0.0093%
<1546> NFダウヘ無　　　　1149 　99825.178　 13.13% -0.0028%
<1356> TPXベア2　　　　9907980 　1135956.086　 13.01% -0.004%
<6364> AIRMAN　　　　52200 　87585.76　 10.81% 0.0474%
<4888> ステラファーマ　　　430700 　126785.56　 9.46% 0.11%
<2511> NF外債　　　　　　188820 　166379.351　 9.24% 0%
<1629> NF商社卸　　　　　1114010 　320711.974　 8.21% -0.0073%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事