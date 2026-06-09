*10:24JST ジャストプランニング---1Q増収増益、ASP事業・物流ソリューション事業・その他事業の売上高及び利益が伸長

ジャストプランニング＜4287＞は8日、2027年1月期第1四半期（26年2月-4月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比4.0%増の6.34億円、営業利益が同0.9%増の1.48億円、経常利益が同3.1%増の1.53億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同0.4%増の1.04億円となった。

ASP（Application Service Provider）事業の売上高は前年同期比6.6%増の3.09億円、セグメント利益は同8.5%増の2.37億円となった。主に外食産業等の売上管理を効率的に行うことができる「まかせてネット」のサービスを提供している。同様に、効率化・生産性の向上が可能な「勤怠管理システム」、「発注管理システム」等のASPシステムを展開している。また、テイクアウト業態向けスマートフォンアプリケーション「iToGo」を切り口に、新規需要の獲得を推進してきた。2024年5月には、日次監査を可能とする「まかせて不正検知」をリリースした。また、2024年6月には、人事管理システムである「まかせてHR」をリリースした。そして2025年8月には、OES（オーダーエントリーシステム）から伝送された注文データをもとにAIが調理順序と配膳タイミングを自動で最適化することにより、飲食店の人材不足・熟練者依存を解消する「まかせてAIデシャップ」をリリースした。当第1四半期において、顧客の多様なニーズに合わせたシステム化提案等柔軟な対応を推進してきた。

システムソリューション事業の売上高は同13.9%減の0.21億円、セグメント利益は同112.4%増の0.07億円となった。外食業界向けの店舗システム及び本部システム等の業務システム構築全般にソフトウエアの企画・開発・販売を行ってきた。

物流ソリューション事業の売上高は同3.6%増の2.44億円、セグメント利益は同1.9%増の0.36億円となった。外食チェーン企業等に対する物流ソリューションやマーチャンダイズソリューション、本部業務代行等のソリューションサービス事業を展開している。

太陽光発電事業の売上高は同1.4%減の0.27億円、セグメント利益は同5.8%減の0.16億円となった。栃木県那須塩原市、栃木県那須町にて2拠点、宮城県仙台市にて1拠点において、太陽光発電設備による電力会社への売電事業を行っている。

その他事業の売上高は同2.9%増の0.32億円、セグメント利益は同4.8%増の0.24億円となった。直営の外食店舗を運営しており、同社社員による運営により、店舗運営ノウハウの社員研修、情報システム開発、新システムのテストマーケティング等に活用している。

2027年1月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比8.7%増の27.53億円、営業利益が同13.6%増の6.90億円、経常利益が同12.3%増の6.92億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同5.5%減の4.80億円とする期初計画を据え置いている。《KT》