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出来高変化率ランキング（9時台）～タスキHD、レオクランなどがランクイン
*10:16JST 出来高変化率ランキング（9時台）～タスキHD、レオクランなどがランクイン
タスキHD＜166A＞がランクイン（9時42分時点）。大幅高。前日取引終了後に、東証の
承認を受け、26年6月15日をもって、株式の上場市場区分が東証グロース市場から東
証プライム市場へ変更されることとなったと発表しており、買い手掛かり材料とな
っているようだ。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月9日 9:42 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2090＞ NZAM米7H 24500 102259.86 395.58% 0.0002%
＜7681＞ レオクラン 25600 550.84 347.22% 0.1908%
＜3529＞ アツギ 201800 35491.86 206.75% 0.0071%
＜6018＞ 阪神燃 11800 17073.5 115.07% -0.0365%
＜504A＞ イノバセル 303100 68757.18 100.17% -0.1577%
＜9311＞ アサガミ 200 613.8 99.1% 0%
＜2854＞ GXテック20 161693 164302.042 89.73% -0.0094%
＜8025＞ ツカモト 400 606.22 66.65% -0.0024%
＜5974＞ 中国工 2000 921.56 59.56% 0.0079%
＜9344＞ アクシスC 2600 1451.16 59.23% 0.001%
＜6408＞ 小倉クラ 1700 3706.9 56.51% 0%
＜6488＞ ヨシタケ 5100 3198.98 53.29% 0.0042%
＜3185＞ 夢展望 1198400 89740.66 52.64% 0.0141%
＜9380＞ 東海運 26400 5881.7 49.25% -0.0073%
＜166A＞ タスキHD 695100 436569.78 44.07% 0.0422%
＜6633＞ CGSHD 15400 4408.46 42.27% -0.0029%
＜7555＞ 大田花き 1500 657.22 39.01% 0.0128%
＜5928＞ アルメタックス 5300 1071.14 38.81% 0.0072%
＜1398＞ SMDAM Jリ 1282730 3596708.778 37.9% -0.0074%
＜559A＞ 梅乃宿酒 75800 58669.7 36.42% 0.084%
<5031> モイ 998900 337568.08 32.2% 0.1451%
<2080> PBR1倍割 114577 140564.54 28.08% 0.0122%
<1475> iSTOPIX 7931810 2181793.508 26.56% 0.002%
<6346> キクカワ 100 340.4 25.11% 0%
<5994> ファインシンター 10500 9427.28 23% -0.007%
<1569> TPX－1倍 64160 42426.333 17.73% -0.0031%
<8202> ラオックスHD 89300 10414.8 15.71% -0.0067%
<2270> 雪印メグ 202900 648745 15.3% 0.0614%
<8143> ラピーヌ 4400 516 13.24% -0.0233%
<1568> TPX2倍 5972890 5021673.848 11.42% 0.0044%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
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