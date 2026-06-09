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出来高変化率ランキング（9時台）～タスキHD、レオクランなどがランクイン

2026年6月9日 10:16

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記事提供元：フィスコ

*10:16JST 出来高変化率ランキング（9時台）～タスキHD、レオクランなどがランクイン
タスキHD＜166A＞がランクイン（9時42分時点）。大幅高。前日取引終了後に、東証の
承認を受け、26年6月15日をもって、株式の上場市場区分が東証グロース市場から東
証プライム市場へ変更されることとなったと発表しており、買い手掛かり材料とな
っているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月9日　9:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 24500 　102259.86　 395.58% 0.0002%
＜7681＞ レオクラン　　　　　25600 　550.84　 347.22% 0.1908%
＜3529＞ アツギ　　　　　　　201800 　35491.86　 206.75% 0.0071%
＜6018＞ 阪神燃　　　　　　　11800 　17073.5　 115.07% -0.0365%
＜504A＞ イノバセル　　　　　303100 　68757.18　 100.17% -0.1577%
＜9311＞ アサガミ　　　　　　200 　613.8　 99.1% 0%
＜2854＞ GXテック20　　　161693 　164302.042　 89.73% -0.0094%
＜8025＞ ツカモト　　　　　　400 　606.22　 66.65% -0.0024%
＜5974＞ 中国工　　　　　　　2000 　921.56　 59.56% 0.0079%
＜9344＞ アクシスC　　　　　2600 　1451.16　 59.23% 0.001%
＜6408＞ 小倉クラ　　　　　　1700 　3706.9　 56.51% 0%
＜6488＞ ヨシタケ　　　　　　5100 　3198.98　 53.29% 0.0042%
＜3185＞ 夢展望　　　　　　　1198400 　89740.66　 52.64% 0.0141%
＜9380＞ 東海運　　　　　　　26400 　5881.7　 49.25% -0.0073%
＜166A＞ タスキHD　　　　　695100 　436569.78　 44.07% 0.0422%
＜6633＞ CGSHD　　　　　15400 　4408.46　 42.27% -0.0029%
＜7555＞ 大田花き　　　　　　1500 　657.22　 39.01% 0.0128%
＜5928＞ アルメタックス　　　5300 　1071.14　 38.81% 0.0072%
＜1398＞ SMDAM Jリ　　1282730 　3596708.778　 37.9% -0.0074%
＜559A＞ 梅乃宿酒　　　　　　75800 　58669.7　 36.42% 0.084%
<5031> モイ　　　　　　　　998900 　337568.08　 32.2% 0.1451%
<2080> PBR1倍割　　　　114577 　140564.54　 28.08% 0.0122%
<1475> iSTOPIX　　　7931810 　2181793.508　 26.56% 0.002%
<6346> キクカワ　　　　　　100 　340.4　 25.11% 0%
<5994> ファインシンター　　10500 　9427.28　 23% -0.007%
<1569> TPX－1倍　　　　64160 　42426.333　 17.73% -0.0031%
<8202> ラオックスHD　　　89300 　10414.8　 15.71% -0.0067%
<2270> 雪印メグ　　　　　　202900 　648745　 15.3% 0.0614%
<8143> ラピーヌ　　　　　　4400 　516　 13.24% -0.0233%
<1568> TPX2倍　　　　　5972890 　5021673.848　 11.42% 0.0044%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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