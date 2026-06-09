*10:16JST 出来高変化率ランキング（9時台）～タスキHD、レオクランなどがランクイン

タスキHD＜166A＞がランクイン（9時42分時点）。大幅高。前日取引終了後に、東証の

承認を受け、26年6月15日をもって、株式の上場市場区分が東証グロース市場から東

証プライム市場へ変更されることとなったと発表しており、買い手掛かり材料とな

っているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [6月9日 9:42 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H 24500 102259.86 395.58% 0.0002%

＜7681＞ レオクラン 25600 550.84 347.22% 0.1908%

＜3529＞ アツギ 201800 35491.86 206.75% 0.0071%

＜6018＞ 阪神燃 11800 17073.5 115.07% -0.0365%

＜504A＞ イノバセル 303100 68757.18 100.17% -0.1577%

＜9311＞ アサガミ 200 613.8 99.1% 0%

＜2854＞ GXテック20 161693 164302.042 89.73% -0.0094%

＜8025＞ ツカモト 400 606.22 66.65% -0.0024%

＜5974＞ 中国工 2000 921.56 59.56% 0.0079%

＜9344＞ アクシスC 2600 1451.16 59.23% 0.001%

＜6408＞ 小倉クラ 1700 3706.9 56.51% 0%

＜6488＞ ヨシタケ 5100 3198.98 53.29% 0.0042%

＜3185＞ 夢展望 1198400 89740.66 52.64% 0.0141%

＜9380＞ 東海運 26400 5881.7 49.25% -0.0073%

＜166A＞ タスキHD 695100 436569.78 44.07% 0.0422%

＜6633＞ CGSHD 15400 4408.46 42.27% -0.0029%

＜7555＞ 大田花き 1500 657.22 39.01% 0.0128%

＜5928＞ アルメタックス 5300 1071.14 38.81% 0.0072%

＜1398＞ SMDAM Jリ 1282730 3596708.778 37.9% -0.0074%

＜559A＞ 梅乃宿酒 75800 58669.7 36.42% 0.084%

<5031> モイ 998900 337568.08 32.2% 0.1451%

<2080> PBR1倍割 114577 140564.54 28.08% 0.0122%

<1475> iSTOPIX 7931810 2181793.508 26.56% 0.002%

<6346> キクカワ 100 340.4 25.11% 0%

<5994> ファインシンター 10500 9427.28 23% -0.007%

<1569> TPX－1倍 64160 42426.333 17.73% -0.0031%

<8202> ラオックスHD 89300 10414.8 15.71% -0.0067%

<2270> 雪印メグ 202900 648745 15.3% 0.0614%

<8143> ラピーヌ 4400 516 13.24% -0.0233%

<1568> TPX2倍 5972890 5021673.848 11.42% 0.0044%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》