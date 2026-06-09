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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1545円高の65570円
*09:58JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1545円高の65570円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル160.16円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、住友商事＜8035＞、TDK＜6758＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1545円高の65570円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は80.77ドル安の50786.01ドル、ナスダックは220.23ポイント高の25929.66で取引を終了した。トランプ大統領がイスラエルと、イラン両国に対し攻撃を停止するよう要請したため、和平合意期待に寄り付き後、上昇。しかし、中東を巡る懸念は完全に払しょくせず、原油価格が下げ止まると相場は失速。年内の利上げ観測を警戒し、ダウは下落に転じた。ナスダックは半導体インテル（INTC）などがけん引し、終日堅調。まちまちで終了した。
8日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円92銭へ弱含んだのち、160円20銭まで上昇し、引けた。米トランプ大統領の要請を受け、イラン、イスラエルが攻撃を停止すると発表し、原油価格の上昇が一段落したためドルは反落した。しかし、中東の緊張リスク存続や年内の連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ観測が根強くドル買い再燃した。ユーロ・ドルは1.1555ドルへ上昇後、1.1531ドルまで下落し、引けた。
8日のNY原油先物7月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－1.49ドル（－1.61％）の91.27ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（8日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
5802 (SMTOY) 住友電気工業 80.98 12970 830
6.84
6971 (KYOCY) 村田製作所 29.02 9296 585
6.72
8031 (MITSY) 東京エレク 182.51 58462 3442
6.26
7733 (OLYMY) HOYA 166.99 26745 1465
5.80
「ADR下落率上位5銘柄」（8日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2178 -182.5 -
7.73
7309 (SMNNY) パンパシHD 10.40 833 -6.3 -
0.75
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.76 2684 -19 -
0.70
4523 (ESAIY) Eisai Co 5.90 3780 -26 -
0.68
■そのたADR（8日）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2178 -182.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.38 0.18 5910 12
4
8035 (TOELY) 住友商事 42.12 0.53 6746 12
9
6758 (SONY.N) TDK 23.97 -0.41 3839 12
4
9432 (NTTYY) KDDI 17.03 0.65 2728
4
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.87 0.02 919 1
1
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.16 0.15 5151 12
0
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 22.65 0.99 7255 27
9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -6.25 4936 23
1
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.90 -0.14 7015 15
2
8001 (ITOCY) 丸紅 309.48 3.36 4957 8
7
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.59 0.07 7680 11
8
8031 (MITSY) 東京エレク 182.51 3.55 58462 344
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 1.00 11211 45
6
4568 (DSNKY) 第一三共 16.03 0.72 2567 38.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.30 -0.28 2338 27.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.61 0.18 930 -91
4
8766 (TKOMY) 三井不動産 27.70 0.30 1479 16.
5
7267 (HMC.N) スズキ 47.10 1.57 1886 31.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.21 0.75 6153 1
8
6902 (DNZOY) ファナック 22.88 0.23 7329 20
1
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.50 0.35 7528 6
3
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.81 0.29 2212 -
8
8411 (MFG.N) オリックス 38.53 0.65 6171 7
0
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.77 0.34 23656 21
6
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.74 0.14 5042 -
8
7741 (HOCPY) キヤノン 27.29 0.43 4371 3
9
6503 (MIELY) 三菱電機 72.19 -0.46 5781 11
3
6981 (MRAAY) 日東電工 18.85 0.43 3019 1
1
7751 (CAJPY) 任天堂 12.13 0.66 7771 13
1
6273 (SMCAY) SMC 19.92 0.16 63808 159
8
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.36 0.07 349 7.
2
6146 (DSCSY) ディスコ 43.90 1.80 70310 283
0
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.96 0.41 1916 0.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 30.58 0.80 4898 6
5
6702 (FJTSY) 富士通 21.99 -0.01 3522 5
7
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.79 0.44 3456 2
6
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.57 0.27 2173 4
5
8002 (MARUY) 三井物産 624.62 8.56 5002 7
0
6723 (RNECY) ルネサス 13.49 0.69 4321 18
2
6954 (FANUY) 京セラ 22.68 0.43 3632 6
1
8725 (MSADY) 第一生命HD 21.15 0.72 1694 26.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 24.66 0.48 3950 5
2
6301 (KMTUY) 小松製作所 41.75 0.76 6687 13
2
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.73 0.00 3437 1
1
6594 (NJDCY) 日本電産 4.11 -0.69 2633 2
8
6857 (ATEYY) シスメックス 9.12 -0.06 1461 0.
5
4543 (TRUMY) テルモ 14.45 0.43 2314 29.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.86 -0.19 1579 43.
5
（時価総額上位50位、1ドル160.16円換
算）《AN》
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