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個別銘柄戦略: HEROZやTrailに注目
記事提供元：フィスコ
*09:11JST 個別銘柄戦略: HEROZやTrailに注目
昨日8日の米株式市場でNYダウは80.77ドル安の50,786.01ドル、ナスダック総合指数は220.23pt高の25,929.66pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,750円高の65,570円。為替は1ドル＝160.10-20円。今日の東京市場では、上期営業利益が1.7％増と第1四半期の35.0％減から増益に転じた萩原工業＜7856＞、グループのコインチェックがメルカリ＜4385＞傘下のメルコインと連携開始すると発表したマネックスG＜8698＞、5月の既存店売上高が12.7％増と4月の5.5％増から伸び率が拡大したトレファク＜3093＞、東証スタンダードでは、26年4月期業績見込みを上方修正したHEROZ＜4382＞、発行済株式数の9.50上限の自社株買いと買付け委託を発表したナガセ＜9733＞、フィジカルAI関連企業であるH2L社と資本業務提携したと発表したアピリッツ＜4174＞、5月の単体既存店売上高が5.2％増と4月の2.8％増から伸び率が拡大したマミーマート＜9823＞、5月の既存店売上高が22.3％増と4月の15.3％増から伸び率が拡大したあさくま＜7678＞、5月の売上高が2.2倍と4月の65.4％増から伸び率が拡大したTrail＜3358＞などが物色されそうだ。一方、発行済株式数の3.0％上限の自社株買いを発表したが26年10月期業績予想を下方修正した学情＜2301＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が0.35億円の赤字となったコーセーRE＜3246＞、第1四半期営業利益が0.9％増にとどまったジャストプラ＜4287＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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