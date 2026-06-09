*08:43JST 6/9

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（25929.66、+220.23）

・SOX指数は上昇（12906.69、+685.93）

・シカゴ日経225先物は上昇（65570、+1750）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（64024.60、-2563.52）

・NYダウは下落（50786.01、-80.77）

・米長期金利上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・5月マネーストック

・5月工作機械受注

・米国ADP民間雇用者数(先週)

・4月米国貿易収支

・5月米国中古住宅販売件数

・4月米国卸売在庫

・1-3月期韓国GDP

・4月ドイツ鉱工業生産指数

・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)

・1-3月期南アフリカGDP

・5月ブラジルFGVインフレ率(IGP-DI)

・4月カナダ貿易収支

・5月中国貿易収支

・5月中国資金調達総額(15日までに)

・5月中国マネーサプライ(15日までに)

・5月中国元建て新規貸出残高(15日までに)《YY》