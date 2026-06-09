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6/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:43JST 6/9
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（25929.66、+220.23）
・SOX指数は上昇（12906.69、+685.93）
・シカゴ日経225先物は上昇（65570、+1750）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（64024.60、-2563.52）
・NYダウは下落（50786.01、-80.77）
・米長期金利上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・5月マネーストック
・5月工作機械受注
・米国ADP民間雇用者数(先週)
・4月米国貿易収支
・5月米国中古住宅販売件数
・4月米国卸売在庫
・1-3月期韓国GDP
・4月ドイツ鉱工業生産指数
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・1-3月期南アフリカGDP
・5月ブラジルFGVインフレ率(IGP-DI)
・4月カナダ貿易収支
・5月中国貿易収支
・5月中国資金調達総額(15日までに)
・5月中国マネーサプライ(15日までに)
・5月中国元建て新規貸出残高(15日までに)《YY》
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