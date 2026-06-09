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前日に動いた銘柄 part2日本ケアサプライ、イノバセル、キオクシアHDなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2日本ケアサプライ、イノバセル、キオクシアHDなど
銘柄名<コード>8日終値⇒前日比
三櫻工業＜6584＞ 1043 -84
AI関連の一角として売りが波及。
日東紡績＜3110＞ 18680 -1570
ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き下げ。
ラサ工業＜4022＞ 2062 -234
高値更新後は手じまい売りが優勢で。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 7250 -772
半導体株安で売りが優勢。
三井金属＜5706＞ 41350 -3140
AI関連の一角として売り圧力が波及。
ダブル・スコープ＜6619＞ 267 -39
地合い悪化で信用買い残重しに。
ミネベアミツミ＜6479＞ 4546 -448
5000円大台乗せでの達成感も。
FUJI＜6134＞ 7162 -574
AI関連株安からもみ合い下放れへ。
キオクシアHD＜285A＞ 71880 -6260
米サンディスクも先週末は11％超の急落に。
浜松ホトニクス＜6965＞ 2630 -234
地合い悪化で高値もみ合い下放れ。
村田製作所＜6981＞ 8711 -984
足元で水準訂正強まったMLCC関連にも売り。
アンリツ＜6754＞ 4269 -420
地合い悪化から高値圏での利食い売りが優勢となる。
日本ケアサプライ＜2393＞ 3025 +501
材料なし、再編思惑などか。
マルゼン＜5982＞ 3600 +190
特になし、売り物薄の状況ではあるが。
FDK＜6955＞ 640 +66
蓄電池関連として人気化続く。
Bitcoin Japan＜8105＞ 250 +12
定款変更で先端素材やロボット事業を新設。
Terra Drone＜278A＞ 8260 +70
NATO日本政府代表部主催の展示イベントに出展。
ブリッジインターナショナルグループ＜7039＞ 1717 +41
自社株買いの実施やテラスカイとの資本提携などを発表。
ネオマーケティング＜4196＞ 1619 +44
自社スタッフが売り場に立つ海外店頭観察調査サービスの提供を開始。
光フードサービス＜138A＞ 2885 +23
好調な26年11月期5月度売上速報を発表。
NATTY SWANKYホールディングス<7674> 2680 +50
5月既存店売上高が6カ月連続前年上回る。
アシロ<7378> 1446 -65
GMOグローバルサイン・ホールディングスと業務提携契約を締結したと発表。
サスメド<4263> 624 -14
塩野義製薬との販売提携に関する契約に係るマイルストン達成。
中村超硬<6166> 614 +100
「ナノサイズゼオライト」巡る思惑広がった。
手間いらず<2477> 2258 +112
上限13万株の自社株買いを発表。
イノバセル<504A> 710 +100
失禁治療での特許登録が伝わる。《CS》
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