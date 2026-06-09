*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2日本ケアサプライ、イノバセル、キオクシアHDなど

銘柄名<コード>8日終値⇒前日比

三櫻工業＜6584＞ 1043 -84

AI関連の一角として売りが波及。

日東紡績＜3110＞ 18680 -1570

ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き下げ。

ラサ工業＜4022＞ 2062 -234

高値更新後は手じまい売りが優勢で。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 7250 -772

半導体株安で売りが優勢。

三井金属＜5706＞ 41350 -3140

AI関連の一角として売り圧力が波及。

ダブル・スコープ＜6619＞ 267 -39

地合い悪化で信用買い残重しに。

ミネベアミツミ＜6479＞ 4546 -448

5000円大台乗せでの達成感も。

FUJI＜6134＞ 7162 -574

AI関連株安からもみ合い下放れへ。

キオクシアHD＜285A＞ 71880 -6260

米サンディスクも先週末は11％超の急落に。

浜松ホトニクス＜6965＞ 2630 -234

地合い悪化で高値もみ合い下放れ。

村田製作所＜6981＞ 8711 -984

足元で水準訂正強まったMLCC関連にも売り。

アンリツ＜6754＞ 4269 -420

地合い悪化から高値圏での利食い売りが優勢となる。

日本ケアサプライ＜2393＞ 3025 +501

材料なし、再編思惑などか。

マルゼン＜5982＞ 3600 +190

特になし、売り物薄の状況ではあるが。

FDK＜6955＞ 640 +66

蓄電池関連として人気化続く。

Bitcoin Japan＜8105＞ 250 +12

定款変更で先端素材やロボット事業を新設。

Terra Drone＜278A＞ 8260 +70

NATO日本政府代表部主催の展示イベントに出展。

ブリッジインターナショナルグループ＜7039＞ 1717 +41

自社株買いの実施やテラスカイとの資本提携などを発表。

ネオマーケティング＜4196＞ 1619 +44

自社スタッフが売り場に立つ海外店頭観察調査サービスの提供を開始。

光フードサービス＜138A＞ 2885 +23

好調な26年11月期5月度売上速報を発表。

NATTY SWANKYホールディングス<7674> 2680 +50

5月既存店売上高が6カ月連続前年上回る。

アシロ<7378> 1446 -65

GMOグローバルサイン・ホールディングスと業務提携契約を締結したと発表。

サスメド<4263> 624 -14

塩野義製薬との販売提携に関する契約に係るマイルストン達成。

中村超硬<6166> 614 +100

「ナノサイズゼオライト」巡る思惑広がった。

手間いらず<2477> 2258 +112

上限13万株の自社株買いを発表。

イノバセル<504A> 710 +100

失禁治療での特許登録が伝わる。《CS》