スリー・ディー・マトリックス、悪性胸膜中皮腫向け核酸医薬で安全性と忍容性を確認

■同社の界面活性剤ペプチド「A6K」を利用、天然型マイクロRNA補充型核酸医薬の開発進展

スリー・ディー・マトリックス<7777>(東証グロース)は6月8日、同社の界面活性剤ペプチド「A6K」を利用した「天然型マイクロRNA」補充型核酸医薬「MIRX002」について、悪性胸膜中皮腫患者を対象とした医師主導治験(第Ⅰ相試験)が完了し、主要評価項目を達成したと発表した。

同治験は、広島大学原爆放射線医科学研究所・呼吸器外科の岡田守人教授が実施したもの。単回投与試験では、標準的治療法が無効または既存治療を適切に実施できない患者9例に対し、3用量群で胸腔内への単回投与を行った。反復投与試験では、安全性に問題がなく治療効果が期待できると判断された患者4例が参加し、28日間隔で最大3回の投与を実施した。

両試験で臨床上問題となる副作用は認められず、最高用量まで安全に投与可能であることが示された。主要評価項目の安全性および忍容性も達成し、良好な安全性プロファイルを確認した。PURMX社は米国で希少疾病用医薬品指定を受けており、海外臨床開発の準備を進める。同件による通期業績および現中期経営計画の事業収益への影響はない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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