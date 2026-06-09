スマレジ、期末配当を24円に増配、直近予想から4円上積み

■配当金総額は4億6200万円、効力発生日は2026年7月14日

スマレジ<4431>(東証グロース)は6月8日、2026年4月30日を基準日とする剰余金の配当を行うと発表した。同日開催の取締役会で決議したもので、期末配当は1株当たり24円とする。

直近の配当予想は20円、前期実績は15円であり、今回の決定により前期比9円の増配となる。配当金総額は4億6200万円、効力発生日は2026年7月14日、配当原資は利益剰余金とした。

同社は、M&Aなどの戦略的な成長投資費用を十分に確保したうえで、事業成長の成果や財務状況、外部環境を総合的に勘案し、安定性・継続性に配慮した利益還元を基本方針としている。当期の利益配当は、この方針に基づき、配当性向20%を目安として期末配当を24円とした。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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