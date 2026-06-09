*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1武蔵精密工業、TDK、FIGなど

銘柄名<コード>8日終値⇒前日比

JESHD＜6544＞ 1703.5 +41

国内有力調査機関は目標株価2500円に引き上げ。

エターナルG＜3193＞ 2742 +18

第3四半期堅調決算や株式分割を評価。

サクサ＜6675＞ 1901 -94

2027年3月期は大幅な営業減益の見通しで嫌気。

NTN＜6472＞ 429.5 -5.4

移動型独立電源「N3 エヌキューブ」が新明和工業が

航空自衛隊から受注した「モバイルコンテナベース」に採用。

みらいワークス＜6563＞ 498 +16

厚生労働省から26年度及び27年度の

「デジタル人材育成のための「実践の場」開拓モデル事業」を受託。

レック＜7874＞ 926 +50

100万株を上限とする自社株買いを実施へ。

ジンズホールディングス＜3046＞ 8560 +500

UBS証券では目標株価を引き上げ。

東宝＜9602＞ 1280.5 +81.5

UBS証券では新規に買い推奨へ。

FIG＜4392＞ 1596 +236

Terra Drone買い先行などで反発期待も。

不二製油＜2607＞ 3935 +273

先週末に引き続きスモールミーティングの内容を評価。

住友ファーマ＜4506＞ 1514.5 +77.5

大和証券では目標株価を引き上げ。

プレステージ・インターナショナル＜4290＞ 687 +38

特に材料ないが低位の高配当株として関心も。

KLab＜3656＞ 255 +11

開発協力の「イナズマイレブン クロス」が明日リリース予定。

エディオン＜2730＞ 2570 +104

引き続き統合プレミアムへの期待が先行。

ゼンショーHD＜7550＞ 7695 +159

ディフェンシブ物色の流れか。

サンドラッグ＜9989＞ 3875 +104

ディフェンシブの一角には逃避資金向かう。

フィックスターズ＜3687＞ 2935 -700

5日にかけての急伸に過熱警戒感。

テラスカイ＜3915＞ 2841 -534

量子アルゴリズム開発成功で急伸の反動が続く。

リガク＜268A＞ 2501 -539

キオクシアHDの株安など影響も。

SUMCO＜3436＞ 3522 -519

みずほ証券では投資判断を格下げ。

ルネサスエレクトロニクス<6723> 4139 -429

SOX指数10％超安で半導体関連売られる。

デクセリアルズ<4980> 3920 -449

半導体関連の一角として売りが波及。

ソシオネクスト<6526> 2456 -274.5

半導体関連株安の流れに押される。

TDK<6762> 3715 -396

直近上昇目立ったAI関連に売りで。

トリケミカル研究所<4369> 3570 -410

決算評価で直近上昇の反動も強まる。

武蔵精密工業<7220> 7020 -1170

SOX指数大幅下落でAI関連にも売り。《CS》