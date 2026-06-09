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前日に動いた銘柄 part1武蔵精密工業、TDK、FIGなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1武蔵精密工業、TDK、FIGなど
銘柄名<コード>8日終値⇒前日比
JESHD＜6544＞ 1703.5 +41
国内有力調査機関は目標株価2500円に引き上げ。
エターナルG＜3193＞ 2742 +18
第3四半期堅調決算や株式分割を評価。
サクサ＜6675＞ 1901 -94
2027年3月期は大幅な営業減益の見通しで嫌気。
NTN＜6472＞ 429.5 -5.4
移動型独立電源「N3 エヌキューブ」が新明和工業が
航空自衛隊から受注した「モバイルコンテナベース」に採用。
みらいワークス＜6563＞ 498 +16
厚生労働省から26年度及び27年度の
「デジタル人材育成のための「実践の場」開拓モデル事業」を受託。
レック＜7874＞ 926 +50
100万株を上限とする自社株買いを実施へ。
ジンズホールディングス＜3046＞ 8560 +500
UBS証券では目標株価を引き上げ。
東宝＜9602＞ 1280.5 +81.5
UBS証券では新規に買い推奨へ。
FIG＜4392＞ 1596 +236
Terra Drone買い先行などで反発期待も。
不二製油＜2607＞ 3935 +273
先週末に引き続きスモールミーティングの内容を評価。
住友ファーマ＜4506＞ 1514.5 +77.5
大和証券では目標株価を引き上げ。
プレステージ・インターナショナル＜4290＞ 687 +38
特に材料ないが低位の高配当株として関心も。
KLab＜3656＞ 255 +11
開発協力の「イナズマイレブン クロス」が明日リリース予定。
エディオン＜2730＞ 2570 +104
引き続き統合プレミアムへの期待が先行。
ゼンショーHD＜7550＞ 7695 +159
ディフェンシブ物色の流れか。
サンドラッグ＜9989＞ 3875 +104
ディフェンシブの一角には逃避資金向かう。
フィックスターズ＜3687＞ 2935 -700
5日にかけての急伸に過熱警戒感。
テラスカイ＜3915＞ 2841 -534
量子アルゴリズム開発成功で急伸の反動が続く。
リガク＜268A＞ 2501 -539
キオクシアHDの株安など影響も。
SUMCO＜3436＞ 3522 -519
みずほ証券では投資判断を格下げ。
ルネサスエレクトロニクス<6723> 4139 -429
SOX指数10％超安で半導体関連売られる。
デクセリアルズ<4980> 3920 -449
半導体関連の一角として売りが波及。
ソシオネクスト<6526> 2456 -274.5
半導体関連株安の流れに押される。
TDK<6762> 3715 -396
直近上昇目立ったAI関連に売りで。
トリケミカル研究所<4369> 3570 -410
決算評価で直近上昇の反動も強まる。
武蔵精密工業<7220> 7020 -1170
SOX指数大幅下落でAI関連にも売り。《CS》
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