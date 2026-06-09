クロスキャット、OCI環境を要件定義不要で最短導入する新サービス開始

■生成AI・データドリブン経営の進展に対応、セキュアなクラウド基盤を迅速構築

クロスキャット<2307>(東証プライム)は6月8日、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)環境を要件定義不要で短期間・高品質に導入する「OCIインフラ構築サービス」の提供開始を発表した。データ活用の実践を加速し、経営・業務の高度化を支援する。

生成AI活用やデータドリブン経営の進展に伴い、短期間でセキュアなクラウド環境を立ち上げたいニーズが高まっている。一方、OCIは構成や設計の自由度が高く、担当者や支援ベンダーによって構築時間や品質にばらつきが生じる課題があった。同社は金融・公共分野など高い信頼性が求められるシステム構築で培った設計ノウハウを標準化し、本番運用を見据えた構成として提供する。

同サービスは、PoC・技術検証・開発用途向けの「トライアルプラン」(価格200万円・税込)と、業務システム本番・開発用途向けの「ベーシックプラン」(同330万円・税込)を用意する。同社は独自のDX推進支援フレームワーク「CC-Dash」のサービスラインナップを拡充し、クラウド導入の初期段階から本番運用、拡張・高度化まで継続的に支援していく。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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