タスキホールディングス、6月15日付で東証プライム市場へ市場区分変更

■AI/DXで不動産業界の生産性向上に取り組む企業グループ

タスキホールディングス<166A>(東証グロース)は6月8日、東京証券取引所からプライム市場への上場市場区分変更の承認を受けたと発表した。6月15日付で、同社株式の上場市場区分が東証グロース市場から東証プライム市場へ変更される。

同社は、「人を起点に。空間をデジタルに。未来を変える仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、AI/DXによる不動産業界の生産性向上に取り組む企業グループである。今回の市場区分変更により、より高い流動性や知名度の向上が期待される。

同社は、株主をはじめとするステークホルダーの支援に謝意を示したうえで、今後も持続的な成長を通じて企業価値の一層の向上に努める方針を示した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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