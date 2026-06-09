マミーマートHD、5月既存店売上高5.2%増、客数・客単価とも上昇

■生鮮市場TOP！やマミープラスなど展開、既存店は客数1.5%増・客単価3.7%増

マミーマートホールディングス<9823>(東証スタンダード)は6月8日、2026年5月度の月次業績を発表した。マミーマート単体の既存店売上高は前年同月比5.2%増となり、4月の2.8%増から伸び率が拡大した。既存店は開店月から13カ月以上経過した店舗で、生鮮市場TOP！、マミープラス、マミーマートなどを展開している。

5月の既存店は、客数が前年同月比1.5%増、客単価が3.7%増となった。客数と客単価がともに前年を上回り、既存店売上高の増加を支えた。全店ベースでは売上高が22.4%増、客数が15.1%増、客単価が6.4%増と、店舗網の拡大効果も寄与した。

2026年9月期上期累計では、全店売上高が前年同期比20.0%増、既存店売上高が6.6%増となった。既存店の内訳は客数が4.0%増、客単価が2.5%増で、既存店の基調は堅調に推移している。5月はTPひたちなか店の新店、MPあけぼの店の改装も記載された。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

