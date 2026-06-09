あさくま、5月既存店売上高22.3%増、全店は36.1%増と伸長

■ステーキ・ハンバーグ中心の外食事業が堅調、直営店78店舗で推移

あさくま<7678>(東証スタンダード)は6月8日、2027年1月期5月度の売上高前年対比等を発表した。5月の既存店売上高は前年同月比22.3%増となり、全店売上高は同36.1%増と大きく伸長した。既存店の増収基調が続き、主力店舗の集客・販売が堅調に推移した。

同社はステーキ・ハンバーグを中心とするレストラン「あさくま」を展開する外食企業である。5月の店舗数は全店78店舗で、4月と同数となった。公表数値は、あさくまグループの直営店のみを対象とした速報値で、78店舗のうち1店舗は休業中としている。

2027年1月期の累計では、既存店売上高が前年同期比17.1%増、全店売上高が同27.5%増となった。2月以降の既存店売上高は2月20.6%増、3月11.0%増、4月15.3%増、5月22.3%増と2桁増が続いており、既存店を軸にした収益拡大が鮮明となっている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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