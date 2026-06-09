カネ美食品、5月既存店売上高5.9%増、全社売上高も5.6%増

■惣菜・弁当製造販売を展開、累計全社売上高は4.3%増

カネ美食品<2669>(東証スタンダード)は6月8日、2026年5月度の売上高を発表した。同社は惣菜・弁当などの製造販売を手掛け、テナント事業と外販事業を展開している。5月度の全社合計売上高は73億8546万円となり、前年同月比5.6%増だった。

主力のテナント事業は41億0664万円で同6.9%増、既存店舗合計は40億2517万4千円で同5.9%増となった。内訳では、PPIHグループ向けが32億7916万5千円で同7.1%増、既存店舗は32億3726万5千円で同6.6%増。その他店舗も8億2747万5千円で同6.2%増、既存店舗は7億8790万8千円で同3.1%増だった。

外販事業は32億7881万9千円で同4.0%増、既存工場合計も同額で同4.0%増となった。ファミリーマート向けは20億2956万4千円で同5.2%減だった一方、その他向けは12億4925万4千円で同23.5%増と伸長した。累計の全社合計売上高は221億3638万5千円で前年同期比4.3%増となった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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