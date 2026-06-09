大光、5月全社売上高は2.3%増、外商事業が3.1%増とけん引

■業務用食品卸売と業務用食品スーパー「アミカ」を展開、5月は全社増収を確保

大光<3160>(東証スタンダード)は6月8日、2026年5月期の月次売上高および前年比を発表した。同社は業務用食品卸売の外商事業と、業務用食品スーパー「アミカ」を展開するアミカ事業を手がける。5月の全社売上高は66億2900万円となり、前年同月比2.3%増となった。

事業別では、外商事業が45億8100万円で前年同月比3.1%増となり、全社売上高をけん引した。アミカ事業は20億4800万円で同0.4%増となった。アミカ事業の店舗数は54店で、2月以降の数値には2026年2月に開業したアミカFC大東店を含めて集計している。

通期累計では、全社売上高が766億5100万円で前期比5.5%増となった。外商事業は532億1700万円で同7.6%増、アミカ事業は234億3400万円で同0.9%増となった。なお、同数値は月次速報値であり、確定値とは差異が生じる場合がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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