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今日の注目スケジュール：米貿易収支、米中古住宅販売件数、中貿易収支など

2026年6月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米貿易収支、米中古住宅販売件数、中貿易収支など
＜国内＞
08:50　マネーストック(5月)
15:00　工作機械受注(5月)　　45.1％


＜海外＞
08:00　韓・GDP(1-3月)　3.6％　3.6％
15:00　独・鉱工業生産指数(4月)　　-0.7％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.4％
18:00　南ア・GDP(1-3月)　　0.8％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(5月)　　2.41％
21:15　米・ADP民間雇用者数(先週)　　3.575万件
21:30　米・貿易収支(4月)　-555億ドル　-603億ドル
21:30　加・貿易収支(4月)　20.0億加ドル　17.8億加ドル
23:00　米・中古住宅販売件数(5月)　0.9％　0.2％
23:00　米・卸売在庫(4月)　　0.5％


中・貿易収支(5月)　886.0億ドル　848.2億ドル

中・資金調達総額(5月、15日までに)　17兆1500億元　15兆4500億元

中・マネーサプライ(5月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(5月、15日までに)　9兆600億元　8兆5900億元


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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