関連記事
今日の注目スケジュール：米貿易収支、米中古住宅販売件数、中貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米貿易収支、米中古住宅販売件数、中貿易収支など
＜国内＞
08:50 マネーストック(5月)
15:00 工作機械受注(5月) 45.1％
＜海外＞
08:00 韓・GDP(1-3月) 3.6％ 3.6％
15:00 独・鉱工業生産指数(4月) -0.7％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.4％
18:00 南ア・GDP(1-3月) 0.8％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(5月) 2.41％
21:15 米・ADP民間雇用者数(先週) 3.575万件
21:30 米・貿易収支(4月) -555億ドル -603億ドル
21:30 加・貿易収支(4月) 20.0億加ドル 17.8億加ドル
23:00 米・中古住宅販売件数(5月) 0.9％ 0.2％
23:00 米・卸売在庫(4月) 0.5％
中・貿易収支(5月) 886.0億ドル 848.2億ドル
中・資金調達総額(5月、15日までに) 17兆1500億元 15兆4500億元
中・マネーサプライ(5月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(5月、15日までに) 9兆600億元 8兆5900億元
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク