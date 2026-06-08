*17:33JST 東京為替：ドル・円はじり安、夕方にかけて下落

8日の東京市場でドル・円はじり安。早朝に160円39銭まで上値を伸ばしたが、日本の為替介入への警戒感から一段の上値は抑えられた。米引き締めの思惑から、ドルは下げ渋る場面もあったが、中東情勢の不透明感から欧州株安に振れ、160円13銭まで下値を切り下げた。

・ユ-ロ・円は184円99銭から184円44銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1509ドルから1.1539ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値65,947.56円、高値66,115.18円、安値63,406.66円、終値64,024.60円(前日比2,563.52円安)

・17時時点：ドル・円160円10-20銭、ユ-ロ・円184円40-50銭

【要人発言】

・テイラー英中銀金融政策委員会（MPC）委員

「金利を引き上げる必要はない」

「現状の政策金利は十分に制約的」

・イラン外務省報道官

「米国との対話に不信感を強めている」

【経済指標】

・日・GDP(1-3月)：前期比年率+0.5％(予想+0.3％、前回+0.5％)

・日・国際収支(経常収支)(4月)：+3兆9078億円（前回+4兆6815億円）《TY》