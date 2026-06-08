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東証グロ－ス指数は反落、多くの銘柄でリスク回避の売り
*16:57JST 東証グロ－ス指数は反落、多くの銘柄でリスク回避の売り
東証グロース市場指数 957.53 -22.35／出来高 3億5519万株／売買代金 1933億円東証グロース市場250指数 748.04 -17.41／出来高 1億7532万株／売買代金 1770億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反落。値上がり銘柄数は112、値下がり銘柄数は457、変わらずは22。
5日の米国市場でダウ平均は695.15ドル安の50866.78ドル、ナスダックは1121.53ポイント安の25709.43で取引を終了。5月雇用統計が労働市場の強さを示したため連邦準備制度理事会（FRB）の年内利上げを警戒した売りに寄り付き後、下落。特に、ナスダックは金利先高観に加え、半導体のブロードコムが引き続き重しとなったほか、宇宙ベンチャーのスペースXのIPOを控え、資金調達のための利益確定売りに拍車がかかったとの見解も見られ、終日売られた。終盤にかけ、相場は下げ幅を拡大し終了。
東証グロース市場指数は売りが先行してスタート。下げ渋る場面もあったが、前場中頃にかけて下げ幅を拡大し、950.29ptまで下落。前場終盤から後場中頃にかけては、概ね959pt付近での保ち合い気味の展開に。なお、終盤にかけてややレンジを切り下げて終えている。主力市場では内需株への資金移動が一定程度みられたが、グロース市場が選好される展開とはならなかった。
個別では、19.89％安となった夢展望＜3185＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、QPSHD＜464A＞、パワーエックス＜485A＞が下落。その他値下がり率上位銘柄では、カウリス＜153A＞、HPCシステムズ＜6597＞、WIZE＜3664＞などがランクイン。
一方、19.61％高となったVALUENEX＜4422＞が上昇率トップに。売買代金上位銘柄では、データセクション＜3905＞、テラドローン＜278A＞などが小幅に上昇。その他値上がり率上位銘柄では、中村超硬＜6166＞、クラシコ＜442A＞、キャスター＜9331＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、サンバイオ＜4592＞、フリー＜4478＞、インテグラル＜5842＞などが下落。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 915| 150| 19.61|
2| 6166|中村超硬 | 614| 100| 19.46|
3| 442A|クラシコ | 1297| 198| 18.02|
4| 9331|キャスター | 972| 142| 17.11|
5| 504A|イノバセル | 710| 100| 16.39|
6| 4378|ＣＩＮＣ | 753| 100| 15.31|
7| 4496|コマースワン | 775| 73| 10.40|
8| 5619|マーソ | 883| 82| 10.24|
9| 378A|ヒット | 2155| 110| 5.38|
10| 177A|コージンバイオ | 1139| 56| 5.17|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3185|夢展望 | 141| -35| -19.89|
2| 153A|カウリス | 1362| -309| -18.49|
3| 6597|ＨＰＣシス | 5620| -1000| -15.11|
4| 3664|ＷＩＺＥ | 24| -4| -14.29|
5| 2334|イオレ | 576| -85| -12.86|
6| 4888|ステラファーマ | 300| -44| -12.79|
7| 4179|ジーネクスト | 425| -53| -11.09|
8| 436A|サイバーＳＯＬ | 969| -115| -10.61|
9| 241A|ＲＯＸＸ | 498| -59| -10.59|
10| 3628|データＨＲ | 537| -63| -10.50|《FA》
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