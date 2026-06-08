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ミガロホールディングス 【オール顔認証マンション】ヴァースクレイシアIDZ立川居住用分譲住戸完売
記事提供元：フィスコ
*16:56JST ミガロホールディングス---【オール顔認証マンション】ヴァースクレイシアIDZ立川居住用分譲住戸完売
ミガロホールディングス＜5535＞は5日、グループ会社プロパティエージェントが自社開発するオール顔認証マンション「ヴァースクレイシアIDZ立川」について、居住用分譲住戸の全戸を完売したことを発表した。
同社グループの手掛けるクレイシア・ヴァースクレイシアIDZシリーズは、鍵が一切いらない「オール顔認証マンション」である。マンションの資産価値を高める顔認証IDプラットフォーム「FreeiD（フリード）」を導入し、エントランス、宅配BOX、エレベーター、各住戸それぞれのオートロックが顔認証だけで解錠可能、両手がふさがっていても顔だけで家に入ることができる。さらに、One Time（鍵貸し）機能により同居しない家族や知人にも鍵を貸し出すことができ、より安全で快適なスマートなマンションライフを実現する。
「ヴァースクレイシアIDZ立川」の所在地は東京都立川市曙町一丁目、鉄筋コンクリート造・地上14階建て、総戸数は39戸。
同社グループは、居住者に長く支持される資産性の高い物件開発を目指している。《KA》
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