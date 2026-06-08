*15:51JST 新興市場銘柄ダイジェスト:光フードサービスが反発、ネオマーケが続伸

＜138A＞ 光フードサービス 2885 +23

反発。26年11月期5月度売上速報を発表、好感されている。日中は各地で気温が高く、真夏日となる日があり、前年と比べ2日多い休日数の下、毎年恒例となったイベント「第9回レッチュー甲子園2026」のスタート、大高緑地公園(名古屋市)にて開催された音楽フェス「FREEDOM NAGOYA2026」において今年も「立呑み焼きとん大黒」を出店した。各店舗考案によるイベントの開催やQSCの向上等により既存店売上高は前年同月比112.8%、全店売上高は同121.6%と好調に推移した。

＜7039＞ ブリッジ-G 1717 +41

続伸。取得する株式の総数150,800株(自己株式を除く発行済株式総数の4.25%)、取得価額の総額3億160万円を上限として、自社株買いを実施すると発表し、好材料視されている。取得期間は26年6月8日～26年11月30日。併せて、テラスカイとの資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分も発表した。自己株式処分により、テラスカイに対して113,100株(発行済み株式総数の約3%)を割り当てる。また、東証スタンダード市場への市場区分変更申請に向けた準備も開始する。

＜4196＞ ネオマーケ 1619 +44

続伸、年初来高値更新。自社スタッフが売り場に立つ海外店頭観察調査サービスの提供を開始した。海外の小売店舗において、商品購入を検討している消費者にその場でインタビューを行い、購買理由・比較検討プロセス・棚前行動を把握する調査サービス。現地パートナーへの委託ではなく、英語対応可能な自社スタッフが店頭に立つことで、クライアントの課題意識に沿った柔軟なインタビューと、正確な品質管理を実現、調査員がその場で深掘りできるため、想定外のインサイトの発見にも対応する。

＜4263＞ サスメド 624 -14

反落。5日の取引終了後に、塩野義製薬との「サスメド 不眠障害用アプリ Medcle」の販売提携に関する契約に係るマイルストン達成を発表し、買い先行も地合いの悪さに押されている。同マイルストンは、同契約において設定していた一定点数以上での保険収載がなされたこと等によるものであり、現在、その詳細について塩野義製薬と協議中で、金額、収益計上の時期が確定した時には速やかに公表するとしている。なお、同アプリについては6月1日より販売を開始している。

＜3773＞ AMI 1046 -38

反落。5日受付でリム・アドバイザーズが大量保有報告書を提出した。報告書によれば、リム・アドバイザーズの同社株券等保有比率は6.05 %(1,112,800株)となり新たに5%を超えていることが判明した。報告義務発生日は5月29日。保有目的は、純投資としている。

＜4375＞ セーフィー 651 -5

反落。サクサおよびシステム・ケイと映像ソリューション領域で戦略的業務提携に向けた基本合意書を締結した。セーフィーの強みの多店舗・多拠点向けクラウドドリブンな映像プラットフォームとシステム・ケイの強みの社会インフラ・大規模施設向けオンプレミス／ハイブリッド型映像システムは、ターゲット市場・提供アーキテクチャが異なり、高い補完関係にある。「多拠点・クラウド領域」と「大規模・高機能領域」の双方をカバーすることで、幅広い顧客課題に対応可能な映像ソリューション提供体制を構築していく。《YY》