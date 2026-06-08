*15:41JST ホリイフードサービス株式会社×著名投資家DAIBOUCHOU氏対談動画文字起こし（1）

ホリイフードサービス＜3077＞

■冒頭のあいさつ

▲フィスコ 高井

皆様、こんにちは。フィスコマーケットレポーターの高井ひろえです。今回は、ホリイフードサービス株式会社 取締役 高鍬 仁一様にご登壇いただき、著名投資家DAIBOUCHOUさんから気になる質問をぶつけていただきます。それでは、本日登壇いただく、高鍬様、DAIBOUCHOUさんをご紹介させていただきます。まずは、ホリイフードサービス株式会社 高鍬 仁一様です。よろしくお願い致します。

■ホリイフードサービス 高鍬様

こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。

▲フィスコ 高井

高鍬様は、2005年に株式会社DEITA（デイタ）へ入社後、取締役や関連会社の代表取締役を歴任し、2016年に同社の代表取締役に就任されました。以降、リムジンタクシーやCCHなど幅広い分野での経営に携わり、現在も複数の企業で代表を務めています。

2024年にホリイフードサービスの同社取締役へ就任し、豊富な経営経験を活かして事業の発展に尽力されています。

前回2025年10月のご対談では、ホリイフードサービスの現状や今後の方向性について大変興味深いお話を伺うことができました。今回は２回目の対談ということで、前回からの進捗や新たな取り組みも含め、現在地と今後の展望について、さらに深くお伺いできることを楽しみにしております。

続いて、著名投資家のDAIBOUCHOUさんです。よろしくお願いいたします。

●DAIBOUCHOU

こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。

▲フィスコ 高井

DAIBOUCHOUさんは、200万円の元手を一時10億円に乗せた実績を持つ著名な個人投資家です。2000年5月に株式投資開始し、ITバブル崩壊時の暴落を資産バリュー株で回避し、不動産株への逆張り投資で2004年10月に資産1.5億円を達成。リーマンショックでその大半を失うという壮絶な経験をされました。しかし、そこから独自の『超分散投資』へとスタイルを昇華させ、再び資産10億円の大台へと返り咲き、X（旧twitter）のフォロワーは14万人を超えています。

高鍬様、DAIBOUCHOUさん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは、まず高鍬様より企業説明をお願いできますでしょうか。

DAIBOUCHOUさんも、気になる点があれば随時ご質問ください。どうぞよろしくお願いいたします。



■企業説明

■ホリイフードサービス 高鍬様

はい、よろしくお願いいたします。 弊社は「ホリイフードサービス株式会社」と申します。本社は茨城県水戸市に所在しております。

主な事業として外食事業を展開しており、従来の店舗数は81店舗でございました。

しかし、直近で発表させていただきました通り、M&A（企業の合併・買収）を実施した兼ね合いもあり、現在は合計で100店舗を超え、110店舗弱ほどの規模となっております。展開地域は全国区ではございませんが、北関東エリアおよび一部の関西エリアを中心に、現在拡大を進めているところでございます。

主な業態といたしましては、こちらにございます「隠れ菴 忍家（かくれあん しのぶや）」という個室居酒屋ブランドがメインであり、最も多くの店舗数を占めております。ほかにも複数の業態を展開しております。

また、こちらの資料にございます「エンペラーステーキ」は、インバウンド（訪日外国人観光客）のお客様をターゲットにした新しい業態です。こちらは2025年9月より新たにオープンし、運営を開始しております。

弊社からの会社概要のご紹介は以上でございます。

ホリイフードサービス株式会社×著名投資家DAIBOUCHOU氏対談動画文字起こし（2）に続く《MY》