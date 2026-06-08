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出来高変化率ランキング（15時台）～テイツー、HODL1などがランクイン

2026年6月8日 15:32

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記事提供元：フィスコ

*15:32JST 出来高変化率ランキング（15時台）～テイツー、HODL1などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月8日　15:0　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2016＞ iF米710H　　 146759 　1561.382　 385.48% -0.0078%
＜2093＞ 米債02La　　　　67813 　2818.066　 383.15% 0.0013%
＜2345＞ HODL1　　　　　6351000 　21707.02　 373.48% 0.1004%
＜4422＞ VALUENEX　　1283600 　78152.7　 297.92% 0.196%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　36639 　32771.939　 275.69% 0.0345%
＜1921＞ 巴コーポ　　　　　　250900 　62863.06　 274.65% 0.0067%
＜2620＞ iS米債13　　　　1597180 　54323.137　 257.6% 0.0005%
＜2249＞ iF500Wベ　　　17568 　16574.483　 255.28% 0.0411%
＜2525＞ NZAM225　　　16924 　100465.582　 255.12% -0.0435%
＜133A＞ GX超短米　　　　　615054 　65962.314　 250.2% 0.0018%
＜1369＞ One225　　　　23601 　252982.958　 236.45% -0.0491%
＜354A＞ iF高配50　　　　163626 　68619.72　 233.01% -0.0158%
＜7999＞ MUTOH－HD　　31900 　59751.2　 184.54% 0.0026%
＜2511＞ NF外債　　　　　　393290 　90349.728　 180.38% -0.0058%
＜5903＞ SHINPO　　　　52200 　17789.56　 177.95% 0.0011%
＜1580＞ 日経－1倍　　　　　1739400 　282219.721　 174.18% 0.0425%
＜7610＞ テイツー　　　　　　2709300 　78889.14　 170.13% 0.0447%
＜381A＞ iF米債35　　　　282671 　153251.152　 163.27% -0.0013%
＜6309＞ 巴工業　　　　　　　369600 　173885.02　 163.08% 0.0402%
＜6955＞ FDK　　　　　　　4397800 　535537.48　 160.32% 0.1271%
<1494> One高配　　　　　4982 　47719.554　 160.15% -0.0112%
<278A> テラドローン　　　　1737600 　4017521.8　 157.72% 0.0219%
<313A> iSSP500T　　990060 　68472.299　 153.79% -0.0209%
<1847> イチケン　　　　　　117300 　88421.72　 149.19% -0.0323%
<1909> 日本ドライ　　　　　1307700 　1221617.5　 147.36% 0.004%
<2870> iFナ100Dイ　　86433 　164278.665　 143.68% 0.0688%
<1698> 上場配当　　　　　　31121 　43213.159　 140.53% -0.0059%
<1569> TPX－1倍　　　　117370 　36425.197　 130.66% 0.029%
<1619> NF建設資　　　　　1250 　21098.214　 130.57% -0.0301%
<2160> ジーエヌアイ　　　　3613200 　3081770.36　 128.87% -0.0187%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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