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出来高変化率ランキング（15時台）～テイツー、HODL1などがランクイン
*15:32JST 出来高変化率ランキング（15時台）～テイツー、HODL1などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月8日 15:0 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2016＞ iF米710H 146759 1561.382 385.48% -0.0078%
＜2093＞ 米債02La 67813 2818.066 383.15% 0.0013%
＜2345＞ HODL1 6351000 21707.02 373.48% 0.1004%
＜4422＞ VALUENEX 1283600 78152.7 297.92% 0.196%
＜2842＞ iFナ100ベ 36639 32771.939 275.69% 0.0345%
＜1921＞ 巴コーポ 250900 62863.06 274.65% 0.0067%
＜2620＞ iS米債13 1597180 54323.137 257.6% 0.0005%
＜2249＞ iF500Wベ 17568 16574.483 255.28% 0.0411%
＜2525＞ NZAM225 16924 100465.582 255.12% -0.0435%
＜133A＞ GX超短米 615054 65962.314 250.2% 0.0018%
＜1369＞ One225 23601 252982.958 236.45% -0.0491%
＜354A＞ iF高配50 163626 68619.72 233.01% -0.0158%
＜7999＞ MUTOH－HD 31900 59751.2 184.54% 0.0026%
＜2511＞ NF外債 393290 90349.728 180.38% -0.0058%
＜5903＞ SHINPO 52200 17789.56 177.95% 0.0011%
＜1580＞ 日経－1倍 1739400 282219.721 174.18% 0.0425%
＜7610＞ テイツー 2709300 78889.14 170.13% 0.0447%
＜381A＞ iF米債35 282671 153251.152 163.27% -0.0013%
＜6309＞ 巴工業 369600 173885.02 163.08% 0.0402%
＜6955＞ FDK 4397800 535537.48 160.32% 0.1271%
<1494> One高配 4982 47719.554 160.15% -0.0112%
<278A> テラドローン 1737600 4017521.8 157.72% 0.0219%
<313A> iSSP500T 990060 68472.299 153.79% -0.0209%
<1847> イチケン 117300 88421.72 149.19% -0.0323%
<1909> 日本ドライ 1307700 1221617.5 147.36% 0.004%
<2870> iFナ100Dイ 86433 164278.665 143.68% 0.0688%
<1698> 上場配当 31121 43213.159 140.53% -0.0059%
<1569> TPX－1倍 117370 36425.197 130.66% 0.029%
<1619> NF建設資 1250 21098.214 130.57% -0.0301%
<2160> ジーエヌアイ 3613200 3081770.36 128.87% -0.0187%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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