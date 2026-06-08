*14:12JST プリモGHD---中国本土・深セン市に「I-PRIMO」新店を6月18日オープン

プリモグローバルホールディングス＜367A＞は4日、中国広東省深セン市の高級商業施設「深セン湾万象城(Shenzhen Bay MixC)」に、「I-PRIMO Shenzhen Bay MixC Store」を2026年6月18日にオープンすると発表した。

同社は日本およびアジア各国で135店舗を展開しており、中国本土市場でのブランド認知拡大を進める。なお今回のオープンで深セン市では3店舗目となる。

出店先の深セン市は、北京、上海、広州と並ぶ中国本土の主要都市の一つで、テクノロジー産業の集積を背景に人口約1,825万人へと成長している。平均年齢は約32歳と若年層の比率が高く、婚姻適齢期人口が厚いことが特徴で、年間婚姻組数は約12万組に達するなど、ブライダルジュエリー市場として高い需要が見込まれる地域だ。

また、「深セン湾万象城」は文化施設を備えた高級志向の大規模複合商業施設で、外資系高級ブランドが集積する中国有数の商業拠点として知られる。高所得層や若年富裕層の来館が期待されるほか、地下鉄2号線、11号線、13号線と直結する交通利便性も備える。

同社は今回の出店を通じて、アイプリモブランドのさらなる認知拡大を図るとともに、高品質な商品とサービスの提供を強化していく。《KT》