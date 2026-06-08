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出来高変化率ランキング（13時台）～巴工業、イチケンなどがランクイン
*14:00JST 出来高変化率ランキング（13時台）～巴工業、イチケンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月8日 13:45 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2093＞ 米債02La 67752 2818.066 383.14% 0.002%
＜2016＞ iF米710H 85897 1561.382 375.70% -0.0072%
＜2345＞ HODL1 2690700 21707.02 338.97% 0.0547%
＜4422＞ VALUENEX 1049700 78152.7 280.03% 0.1686%
＜1921＞ 巴コーポ 229000 62863.06 265.91% 0.0056%
＜2842＞ iFナ100ベ 29260 32771.939 253.43% 0.0308%
＜2620＞ iS米債13 1488750 54323.137 250.33% 0.0002%
＜2249＞ iF500Wベ 16148 16574.483 246.42% 0.039%
＜354A＞ iF高配50 161483 68619.72 231.55% -0.0207%
＜1369＞ One225 16683 252982.958 196.35% -0.0456%
＜7999＞ MUTOH－HD 31900 59751.2 184.54% 0.0026%
＜133A＞ GX超短米 342907 65962.314 182.98% 0.0018%
＜2511＞ NF外債 371940 90349.728 173.49% -0.0054%
＜381A＞ iF米債35 282671 153251.152 163.27% -0.0013%
＜7610＞ テイツー 2540300 78889.14 162.14% 0.0223%
＜1580＞ 日経－1倍 1391950 282219.721 146.30% 0.0397%
＜6309＞ 巴工業 316400 173885.02 143.92% 0.0372%
＜1847＞ イチケン 108900 88421.72 139.95% -0.0327%
＜1909＞ 日本ドライ 1211600 1221617.5 137.81% 0.0026%
＜278A＞ テラドローン 1475400 4017521.8 137.46% 0.0549%
<5903> SHINPO 35800 17789.56 130.94% 0.0005%
<6955> FDK 3431600 535537.48 129.08% 0.1742%
<1494> One高配 3847 47719.554 128.06% -0.0129%
<2870> iFナ100Dイ 74610 164278.665 125.26% 0.0627%
<313A> iSSP500T 784460 68472.299 124.84% -0.0198%
<1569> TPX－1倍 104700 36425.197 116.46% 0.0285%
<1619> NF建設資 1071 21098.214 111.59% -0.0347%
<3193> エターナルホスヒ 140200 157869.94 102.45% 0.0058%
<1698> 上場配当 22233 43213.159 99.28% -0.0082%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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