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出来高変化率ランキング（13時台）～巴工業、イチケンなどがランクイン

2026年6月8日 14:00

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記事提供元：フィスコ

*14:00JST 出来高変化率ランキング（13時台）～巴工業、イチケンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月8日　13:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2093＞ 米債02La　　　 　67752 　2818.066　 383.14% 0.002%
＜2016＞ iF米710H　　 　85897 　1561.382　 375.70% -0.0072%
＜2345＞ HODL1　　　　 　2690700 　21707.02　 338.97% 0.0547%
＜4422＞ VALUENEX　 　1049700 　78152.7　 280.03% 0.1686%
＜1921＞ 巴コーポ　　　　　 　229000 　62863.06　 265.91% 0.0056%
＜2842＞ iFナ100ベ　　 　29260 　32771.939　 253.43% 0.0308%
＜2620＞ iS米債13　　　 　1488750 　54323.137　 250.33% 0.0002%
＜2249＞ iF500Wベ　　 　16148 　16574.483　 246.42% 0.039%
＜354A＞ iF高配50　　　 　161483 　68619.72　 231.55% -0.0207%
＜1369＞ One225　　　 　16683 　252982.958　 196.35% -0.0456%
＜7999＞ MUTOH－HD　 　31900 　59751.2　 184.54% 0.0026%
＜133A＞ GX超短米　　　　 　342907 　65962.314　 182.98% 0.0018%
＜2511＞ NF外債　　　　　 　371940 　90349.728　 173.49% -0.0054%
＜381A＞ iF米債35　　　 　282671 　153251.152　 163.27% -0.0013%
＜7610＞ テイツー　　　　　 　2540300 　78889.14　 162.14% 0.0223%
＜1580＞ 日経－1倍　　　　 　1391950 　282219.721　 146.30% 0.0397%
＜6309＞ 巴工業　　　　　　 　316400 　173885.02　 143.92% 0.0372%
＜1847＞ イチケン　　　　　 　108900 　88421.72　 139.95% -0.0327%
＜1909＞ 日本ドライ　　　　 　1211600 　1221617.5　 137.81% 0.0026%
＜278A＞ テラドローン　　　 　1475400 　4017521.8　 137.46% 0.0549%
<5903> SHINPO　　　 　35800 　17789.56　 130.94% 0.0005%
<6955> FDK　　　　　　 　3431600 　535537.48　 129.08% 0.1742%
<1494> One高配　　　　 　3847 　47719.554　 128.06% -0.0129%
<2870> iFナ100Dイ　 　74610 　164278.665　 125.26% 0.0627%
<313A> iSSP500T　 　784460 　68472.299　 124.84% -0.0198%
<1569> TPX－1倍　　　 　104700 　36425.197　 116.46% 0.0285%
<1619> NF建設資　　　　 　1071 　21098.214　 111.59% -0.0347%
<3193> エターナルホスヒ　 　140200 　157869.94　 102.45% 0.0058%
<1698> 上場配当　　　　　 　22233 　43213.159　 99.28% -0.0082%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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