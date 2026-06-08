*13:07JST ＵＴグループ株式会社 株の買い時を考えるチャンネル動画文字起こし（7）

UTグループ＜2146＞

ＵＴグループは「貯まるワーク」というサービスをローンチしていますが、今年からこのポイントを貯めて株式に交換できる仕組みなども導入する予定です。

したがって、同社が目指している取り組みは、人材派遣事業におけるプラットフォームの構築と言えます。「貯まるワーク」のブランドを浸透させることで、年間18万人にのぼる応募者を会員化する方針です。さらに、即入社や自由移動、365日24時間対応の面談といったサービスの拡充を予定しています。今後は人材紹介事業への参入も計画しているため、契約社員や正社員など、様々な雇用形態の仕事を紹介していく予定です。これらを通じて、安定した株主還元の実施や、配当性向100%を維持していくという流れになります。

全体のまとめとして、現在は株主還元をかなり強化している状況です。世間には株主還元をほとんど行わず、内部留保をため込むだけの企業も数多く存在しますが、同社は株主還元に非常に力を入れています。

配当の支払いは年4回あります。

また、経済産業省は2040年に向けて現場の人材が不足していくことを指摘しています。さらに、同じく経済産業省は半導体産業にも非常に力を入れています。日本全体としても、2030年に国内の半導体生産における売上高15兆円、2040年には40兆円を目指す方針を掲げており、これは機材などの設備投資はもちろん、人材への投資も含めて外部環境が非常に追い風となっている状況です。半導体分野は大きな注目を集めており、企業としても今後成長していく見通しを示しているため、外部環境は極めて良好と言えます。2029年に向けて業績の拡大と増配の双方が期待できることから、非常に魅力的な企業であると考え、今回このIR活動の支援を引き受けました。

実際、多くの企業から自社を紹介してほしいという依頼が非常に多く寄せられますが、時価総額が極めて小さい企業などの場合は、なかなか紹介しにくいのが実情です。しかし今回は、時価総額も1,000億円を超えており、株主還元も大幅に強化されています。さらに株価の単価が安くて購入しやすいため、他社がやりたくても実現できなかったような魅力的な条件が揃っています。当チャンネルの視聴者層にも非常にマッチしていると考え、今回の動画を制作しました。

今回の内容はいかがでしたでしょうか。今後も興味深い情報があれば、積極的に発信していきます。《MY》