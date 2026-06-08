*13:05JST ＵＴグループ株式会社 株の買い時を考えるチャンネル動画文字起こし（5）

UTグループ＜2146＞

次にセミコンダクター事業は、半導体業界向けの人材派遣を展開しています。創業時からの中核事業であり、工場内におけるシェアも高く維持しています。会社側の説明でも人材需要が旺盛であるとされており、今後さらなる売上拡大が見込まれる領域です。やはり半導体分野は非常に有望であると考えます。

最後がエージェント事業です。売上規模だけで言えばここが最も大きく、地方の中堅・中小企業を対象とした人材派遣を行っています。地域密着型のビジネスモデルをイメージすると分かりやすいかと思います。

エージェント事業は売上規模こそ最大ですが、取引先が中堅・中小企業であるため、利益率としては先述した2つの事業に比べると低めに推移しています。ただし、最近は利益率も改善傾向にあり、安定的な成長が見込まれる事業でもあります。

業績を確認すると、過去10年の売上高と最終利益の推移はこちらの通りです。好不調の波はそれぞれあるものの、長期的な視点で見ると右肩上がりで推移しています。

2026年3月期の通期業績の実績値については、売上高は修正後業績予想を下振れたものの、営業利益は上振れて着地し、過去最高を達成しています。

売上高は1,668億円、売上総利益は319億円、営業利益は106億円となっています。

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