*13:04JST ＵＴグループ株式会社 株の買い時を考えるチャンネル動画文字起こし（4）

UTグループ＜2146＞

株価の月足チャートは、こちらの通りです。

PERは16.3倍、PBRは3.95倍、配当利回りは5.85%で、時価総額は1,052億円となっています。

続いて日足チャートは、こちらの通りです。

高配当株はやはり株価が下落しているタイミングで購入したいため、チャートの形状としても現在は面白い水準にあるのではないでしょうか。

事業内容は、主に4つのセグメントに分かれています。その中でも大半のシェアを占めているのが、モーター・エナジー、セミコンダクター、エージェントの各事業です。

モーター・エナジー事業は、自動車業界向けの人材派遣を担っています。この1年間は関税の影響を受け、売上高は伸び悩んだものの、利益率は改善傾向にあります。現在は、顧客企業の国内生産の回復を待っている状況です。

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