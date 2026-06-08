*13:02JST ＵＴグループ株式会社 株の買い時を考えるチャンネル動画文字起こし（2）

UTグループ＜2146＞

さらに、下限配当制度も設けられています。これほど配当利回りが高いと、「その配当を維持できるのか」「減配するのではないか」と疑問に思う方もいるはずです。しかし、配当利回りが急に1%などに下落することはないよう、一定の配当が保証される制度を導入しています。

また、2026年1月に1株を15株に分割したため、現在は2万円以下で購入可能です。最近株式投資を始めた初心者の方でも購入しやすい価格帯であり、配当利回りも高いため、非常に魅力的な銘柄ではないでしょうか。

そして、フィスコが作成している「買いやすさ株ランキング」において、ＵＴグループが1位を獲得しています。株価の単価が低くて購入しやすく、かつ配当利回りが高いこと、さらに企業の稼ぐ力を示す重要な指標であるROE（自己資本利益率）が高いこと、これらを組み合わせたランキングでトップとなっています。

また、5月14日には5.2億円の自社株買いも発表しました。

中期経営計画では、2029年3月期の純利益目標を49%増とする見通しを示しています。現在の61億円から、数年をかけて91億円まで拡大させる計画を開示しました。そのため、単に配当利回りが高いだけでなく、企業の成長や利益の拡大に伴って配当の増配も期待できる点が、非常に優れたポイントであると考えます。

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