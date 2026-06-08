*13:01JST ＵＴグループ株式会社 株の買い時を考えるチャンネル動画文字起こし（1）

UTグループ＜2146＞

■銘柄分析

株の買い時

この動画はプロモーション動画です。私は現在のところ株式を保有していないため、事前に購入していることもありません。純粋にこちらの企業のIR活動を支援する目的で、この動画を作成しています。

ＵＴグループの非常に興味深い点を挙げます。まず1つ目は、配当利回りが5.8%と非常に高い水準にあることです。

2つ目は、配当金を年間4回受け取れる点です。

そして3つ目は、配当性向が100%であることです。これは大変魅力的な数字と言えます。2026年3月期から2029年3月期までの中期経営計画が発表されていますが、この期間中は株主還元を強化する方針を示しています。

もともとの配当性向は60%でしたが、今回の中期経営計画から100%に引き上げられました。以前からずっとこれほどの還元を行っていたわけではなく、今の中期経営計画において強化しているため、現在は非常に面白い銘柄だと考えられます。

ＵＴグループ株式会社 株の買い時を考えるチャンネル動画文字起こし（2）に続く《MY》