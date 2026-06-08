*11:37JST ホリイフードサービス---京都新店舗認知拡大へMKタクシー560台サイネージ広告開始

ホリイフードサービス＜3077＞は29日、5月にオープンした京都店舗の認知拡大および集客強化を目的として、京都エリアを走行するMKタクシー車内サイネージにて広告放映を開始したと発表した。

同社は、既存ブランドの運営に加え、インバウンド需要や高付加価値業態への取り組みを強化している。特に、観光地・都市部における飲食需要の変化を捉え、店舗単体の立地やブランド力だけに依存するのではなく、Webマーケティング、予約導線、MEO対策、SNS・広告施策などを組み合わせた集客モデルの構築を進めている。今回の京都店においても、出店後の初期認知を高めるため、オンライン・オフライン双方の施策を活用しながら、店舗の成長スピードを高めていく方針である。

同社は今後も、各店舗の立地特性や顧客動線に応じた集客施策を展開し、国内外の客に選ばれる飲食体験の提供を目指していく。《KT》