*10:58JST ミロク情報サービス---リテールテック大阪へ初出展、DX支援サービスを紹介

ミロク情報サービス＜9928＞は5日、インテックス大阪で開催される「リテールテック大阪」へ初出展すると発表した。

「リテールテック大阪」は、決済、物流、EC、AI・データ活用など、流通・小売業界のビジネスを支える最新のIT機器やシステム、関連サービスが一堂に会する展示会で、国内最大の展示会「リテールテックJAPAN」の関西版として開催される。

同社は会場で、ITコーディネータ有資格者を中心に地域密着で顧客を伴走支援する「MJS DXコンサルティング」をはじめ、中堅企業向けERPシステム「Galileopt DX」、企業向けSaaS型クラウドERP新製品「LucaTech GX」、クラウド型業務管理サービス「Edge Tracker」シリーズを紹介する。また、AIの活用によりノーコードでホームページを簡単に作成できる機能を備えた中小企業向けDXプラットフォームサービス「Hirameki 7」や、顧客管理・営業支援システム「BizMagic」も展示する。

各サービスを通じて、他社サービスとのAPI連携やAIによる自動仕訳、ワークフローのスマートフォン対応、勤怠・経費・給与管理、適格請求書の電子化やデジタルインボイス送受信、新規開拓や顧客管理などの業務効率化を支援し、企業のDX推進に向けた取り組みを提案する。《KT》